Lana del Rey lanzará dos singles más de ‘Lasso’ antes de 2025

Lana del Rey ha tenido una pequeña conversación con Vogue con motivo de su actuación en París, en el festival Rock en Seine, y ha revelado nuevos detalles sobre ‘Lasso’. Entre estos, el aviso de que todavía quedan dos singles más antes de terminar 2024, además de la reciente ‘Tough’ con Quavo.

‘Lasso’ llamó la atención desde el principio por su supuesta desviación al country, pero Lana ha empezado aclarando que este cambio de estilo no será tan brusco como la gente espera: «Todos mis discos tienen raíces en el estilo americana, a menos que sea un disco como ‘Honeymoon’, que tiene una vena jazz, así que no creo que sea un cambio tan grande», ha declarado.

«En todo caso, será un poco menos pesado en las letras y más centrado en una producción gótica sureña o de country clásico, lo cual, de nuevo, ya ocurre con muchas de mis canciones», ha asegurado la estadounidense. No se ha despedido de la entrevista sin antes revelar que habrá otros dos adelantos del disco antes de 2025: «Tenemos dos más hacia final de año».

Lana Del Rey tells Vogue about her new album:

“All my albums are somewhat rooted in Americana, unless it’s an album like ‘Honeymoon’ which has a jazz flair, so I don’t think it will be a heavy departure. If anything, it will just be a little lighter lyrically, and more pointed… pic.twitter.com/d7DIDMdALf

