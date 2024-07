Del trap al country: Lana del Rey y Quavo comparten pistola

Lana del Rey y Quavo han publicado su esperada colaboración, bajo el nombre de ‘Tough’. Os ofrecemos una opinión a favor y otra en contra, así como la posibilidad de votar en nuestra encuesta.

«Justo cuando esperabas su versión más country, la presentación de su nuevo disco en ese estilo, ‘Lasso‘, Lana del Rey anuncia colaboración con Quavo. Parecía una aproximación a su sonido más trap, a sus colaboraciones con A$AP Rocky o Playboi Carti. Y lo es solo en parte, porque la gracia de ‘Tough’ es que tiene tal carga de imaginería country en su letra, en su sonoridad y en su vídeo… ¡que hasta sí que podría ser el primer single de ‘Lasso’! ¿Y quién habría adivinado que el primer sencillo del álbum iba a contar con la firma de Quavo?

Después de ‘Cowboy Carter‘, lo que nos va a contar Lana del Rey sobre el country no era lo que esperábamos. En ‘Tough’ suena una guitarra, se nos habla de lo «duros» que eran nuestros abuelos bebiendo, de botas de cuero y también de pistolas. Ambos hacen como que se enrollan, Lana es la que toca un instrumento y se pone de rodillas indistintamente, Quavo -como en Eurovisión- simplemente está ahí. La gracia es ver cómo juegan con la imaginería en común entre ambos estilos». Sebas E. Alonso.

«Buena noticia para quienes opinan que Lana del Rey lleva estancada desde ‘Chemtrails Over The Country Club‘, y que esperaban, si no una vuelta a ‘Born to Die’, sí un sonido más uptempo: ‘Tough’ lo es. Y en cierto modo funciona, Lana y Quavo combinan bien, y el puente es un acierto, pero el resto es bastante… genérico. Desde luego no es nada que no hayamos visto antes en Lana, y parece más un tema de él que de ella. De hecho, Quavo aparece primero tanto en videoclip como en los créditos, así que quizás esto no sea un avance del nuevo disco de Lana, sino una curiosidad conjunta, o incluso de él.

Además de lo cuestionable de que Lana decida colaborar con alguien que jamás se ha disculpado por sus declaraciones homófobas, es que el tema no es especialmente bueno; la misma ‘Groupie Love’ fue un acercamiento bastante superior (diría que incluso ‘Summer Bummer’). A mí en absoluto me parece que Lana esté estancada y, de hecho, considero el reciente “Did you know…” como su mayor cumbre post-‘Norman Fucking Rockwell’, pero puedo entender a quienes necesiten algo distinto de ella. La cosa es: ¿quizás las ganas de que Lana haga algo más uptempo nos estén cegando respecto a la calidad de ‘Tough’?» Pablo N. Tocino.



