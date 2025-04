Katy Perry vuelve a Tierra tras 10 minutos en el espacio

Katy Perry ha vuelto a la Tierra tras haber pasado 10 minutos en el espacio, que han sido retransmitidos, en directo, para el mundo a este lado.

Como informa Billboard, su vuelo «Blue Origin», compuesto solo por mujeres, iba a saltar al espacio hoy lunes 14 de abril a las 9.30am ET, esto es, a las 15.30 hora peninsular española. Se contemplaba que podía retrasarse dependiendo de las condiciones climatológicas, pero finalmente ha sido puntual.

El viaje espacial ha durado unos 11 minutos, llegando a volar 100 kilómetros sobre la Tierra. En Estados Unidos ha sido un acontecimiento que televisado desde la CBS y también desde Paramount+. Katy Perry ha compartido un vídeo en el que aparece conmovida por la coincidencia de que la nave tenga el contorno de una «pluma» y además se llame «Tortoise», pues su madre la llama «Feather» y «Tortoise».

La superestrella hace así realidad (más o menos) el videoclip de ‘E.T.’ con la ayuda del magnate Jeff Bezos. Por suerte, o por desgracia, Kanye West no forma parte del viaje.

La cantante ha ido acompañada de Lauren Sánchez, prometida de Bezos, y Gayle King, presentadora de televisión. Este es el undécimo viaje de la compañía de Bezos. La tripulación es completada por Amanda Nguyen, activista por los derechos civiles; Kerianne Flynn, productora de cine; y Aisha Bowe, exingeniera aeroespacial de la NASA.

El Lifetimes Tour comienza el próximo 23 de abril en México y termina en noviembre, pasando por España.

Katy Perry shares new video ahead of her voyage into space tomorrow.

She reveals that the capsule on which she’s traveling has an outline of a feather, and is named Tortoise — two nicknames her mom calls her. pic.twitter.com/5QVKSwugbp

— Pop Crave (@PopCrave) April 13, 2025