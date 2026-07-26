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‘Danceteria’, en el 88% de votos; entran Cupido, Sienna, joseluis…

iko
Por iko

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‘Danceteria’, en el 88% de votos; entran Cupido, Sienna, joseluis…

Por iko
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‘Danceteria’ de Madonna sigue dominando las votaciones en la final de Instagram, donde obtiene el 88% de los votos, sin dejar opciones para sus rivales. ‘Besito’ de Judeline se queda el 6%, ‘Lost Boys’ de Phoebe Bridgers, el 5%; y ‘Voyager’ de PJ Harvey, el 1%.

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Llegan al top 10 esta semana nuevos temas de Cupido, Leon Bridges, Sienna y Sombr, mientras Blanca Paloma y joseluis están entre los que aparecen en la parte baja de la tabla.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 3 Danceteria Madonna
2 6 2 3 BESITO Judeline
3 8 3 3 Lost Boys Phoebe Bridgers
4 2 2 2 Voyager PJ Harvey
5 14 4 5 Club to Your Arms Rose Gray
6 6 1 Maldito Cupido Cupido, Cuco
7 7 1 Light the Way Leon Bridges
8 8 1 AFILADO Sienna
9 9 1 My Body Isn't Ready sombr
10 11 1 6 stupid song Olivia Rodrigo
11 3 3 2 if you wanna party, come over to my house Fcukers
12 30 12 2 idea 1 Kelela
13 15 13 2 Nightshift Superstar Muse
14 31 14 2 Notting Hill Suki Waterhouse
15 18 2 7 Bar Manolo SVSTO
16 12 2 4 On Wires Carly Rae Jepsen
17 5 2 4 Wink Wink Charli XCX
18 9 1 14 I Feel So Free Madonna
19 10 1 12 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
20 25 5 6 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx
21 13 13 3 Divine Intervention The Rolling Stones
22 20 7 5 Oda a Géminis Algora
23 21 1 23 Reliquia Rosalía
24 22 2 8 hate that i made you love me Ariana Grande
25 16 3 7 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes
26 4 3 4 Watch It Burn Katy Perry
27 17 9 4 Locos por el ritmo Morreo
28 28 1 Tu recuerdo Blanca Paloma
29 29 1 I'd Be Lyin' Kelly Clarkson
30 30 1 Easy Street Queens of the Stone Age
31 31 1 Hazte así joseluis
32 34 11 6 mejores momentos Belén Aguilera
33 37 7 8 Girl Like Me PinkPantheress
34 36 3 11 Rock Music Charli XCX
35 29 29 2 Someday, Somewhere Jungle
36 32 32 2 Camila Teo Planell
37 40 9 7 I Knew It, I Knew You Taylor Swift
38 26 1 38 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
39 38 5 14 drop dead Olivia Rodrigo
40 19 15 3 espiral Ela Minus, Nick León
Candidato Canción Artista
Lonely in the Future The Strokes
Camera Charli xcx
Ain’t in LA ADÉLA
Switchblade beabadoobee
Special Place Chico Blanco, Regularfantasy
PALOMITA OJOS AZULES Ganges
Giving Up Air The Temper Trap
Hoy por ti Lido Pimienta, Nelly Furtado
Nova Eartheater
Oh Mother Sam Smith, The TwoCity Chorus

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