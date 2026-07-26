‘Danceteria’, en el 88% de votos; entran Cupido, Sienna, joseluis…





‘Danceteria’ de Madonna sigue dominando las votaciones en la final de Instagram, donde obtiene el 88% de los votos, sin dejar opciones para sus rivales. ‘Besito’ de Judeline se queda el 6%, ‘Lost Boys’ de Phoebe Bridgers, el 5%; y ‘Voyager’ de PJ Harvey, el 1%.

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Llegan al top 10 esta semana nuevos temas de Cupido, Leon Bridges, Sienna y Sombr, mientras Blanca Paloma y joseluis están entre los que aparecen en la parte baja de la tabla.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 1 1 3 Danceteria Madonna 2 6 2 3 BESITO Judeline 3 8 3 3 Lost Boys Phoebe Bridgers 4 2 2 2 Voyager PJ Harvey 5 14 4 5 Club to Your Arms Rose Gray 6 – 6 1 Maldito Cupido Cupido, Cuco 7 – 7 1 Light the Way Leon Bridges 8 – 8 1 AFILADO Sienna 9 – 9 1 My Body Isn't Ready sombr 10 11 1 6 stupid song Olivia Rodrigo 11 3 3 2 if you wanna party, come over to my house Fcukers 12 30 12 2 idea 1 Kelela 13 15 13 2 Nightshift Superstar Muse 14 31 14 2 Notting Hill Suki Waterhouse 15 18 2 7 Bar Manolo SVSTO 16 12 2 4 On Wires Carly Rae Jepsen 17 5 2 4 Wink Wink Charli XCX 18 9 1 14 I Feel So Free Madonna 19 10 1 12 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter 20 25 5 6 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx 21 13 13 3 Divine Intervention The Rolling Stones 22 20 7 5 Oda a Géminis Algora 23 21 1 23 Reliquia Rosalía 24 22 2 8 hate that i made you love me Ariana Grande 25 16 3 7 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes 26 4 3 4 Watch It Burn Katy Perry 27 17 9 4 Locos por el ritmo Morreo 28 – 28 1 Tu recuerdo Blanca Paloma 29 – 29 1 I'd Be Lyin' Kelly Clarkson 30 – 30 1 Easy Street Queens of the Stone Age 31 – 31 1 Hazte así joseluis 32 34 11 6 mejores momentos Belén Aguilera 33 37 7 8 Girl Like Me PinkPantheress 34 36 3 11 Rock Music Charli XCX 35 29 29 2 Someday, Somewhere Jungle 36 32 32 2 Camila Teo Planell 37 40 9 7 I Knew It, I Knew You Taylor Swift 38 26 1 38 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 39 38 5 14 drop dead Olivia Rodrigo 40 19 15 3 espiral Ela Minus, Nick León

Candidato Canción Artista – Lonely in the Future The Strokes – Camera Charli xcx – Ain’t in LA ADÉLA – Switchblade beabadoobee – Special Place Chico Blanco, Regularfantasy – PALOMITA OJOS AZULES Ganges – Giving Up Air The Temper Trap – Hoy por ti Lido Pimienta, Nelly Furtado – Nova Eartheater – Oh Mother Sam Smith, The TwoCity Chorus

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten ADÉLA / Ain't in LA

Algora / Oda a Géminis

Ariana Grande / hate that i made you love me

beabadoobee / Switchblade

Belén Aguilera / mejores momentos

Blanca Paloma / Tu recuerdo

Carly Rae Jepsen / On Wires

Charli xcx / Camera

Charli XCX / Rock Music

Charli XCX / Wink Wink

Chico Blanco, Regularfantasy / Special Place

Cupido, Cuco / Maldito Cupido

Eartheater / Nova

Ela Minus, Nick León / espiral

Fcukers / if you wanna party, come over to my house

Ganges / PALOMITA OJOS AZULES

joseluis / Hazte así

Judeline / BESITO

Jungle / Someday, Somewhere

Katy Perry / Watch It Burn

Kelela / idea 1

Kelly Clarkson / I'd Be Lyin'

Leon Bridges / Light the Way

Lido Pimienta, Nelly Furtado / Hoy por ti

Los Punsetes / UNA PERSONA TRISTE

Madonna / Danceteria

Madonna / I Feel So Free

Madonna, Sabrina Carpenter / Bring Your Love

Morreo / Locos por el ritmo

Muse / Nightshift Superstar

Olivia Rodrigo / drop dead

Olivia Rodrigo / stupid song

Phoebe Bridgers / Lost Boys

PinkPantheress / Girl Like Me

PJ Harvey / Voyager

Queens of the Stone Age / Easy Street

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Rose Gray / Club to Your Arms

Sam Smith / Oh Mother

Sienna / AFILADO

sombr / My Body Isn't Ready

Suki Waterhouse / Notting Hill

SVSTO / Bar Manolo

Taylor Swift / I Knew It, I Knew You

Teo Planell / Camila

The Avalanches, Jamie xx / Every Single Weekend

The Rolling Stones / Divine Intervention

The Strokes / Lonely in the Future

The Temper Trap / Giving Up Air Ver resultados