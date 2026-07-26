‘Danceteria’, en el 88% de votos; entran Cupido, Sienna, joseluis…

‘Danceteria’ de Madonna sigue dominando las votaciones en la final de Instagram, donde obtiene el 88% de los votos, sin dejar opciones para sus rivales. ‘Besito’ de Judeline se queda el 6%, ‘Lost Boys’ de Phoebe Bridgers, el 5%; y ‘Voyager’ de PJ Harvey, el 1%.
Llegan al top 10 esta semana nuevos temas de Cupido, Leon Bridges, Sienna y Sombr, mientras Blanca Paloma y joseluis están entre los que aparecen en la parte baja de la tabla.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|3
|Danceteria
|Madonna
|2
|6
|2
|3
|BESITO
|Judeline
|3
|8
|3
|3
|Lost Boys
|Phoebe Bridgers
|4
|2
|2
|2
|Voyager
|PJ Harvey
|5
|14
|4
|5
|Club to Your Arms
|Rose Gray
|6
|–
|6
|1
|Maldito Cupido
|Cupido, Cuco
|7
|–
|7
|1
|Light the Way
|Leon Bridges
|8
|–
|8
|1
|AFILADO
|Sienna
|9
|–
|9
|1
|My Body Isn't Ready
|sombr
|10
|11
|1
|6
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|11
|3
|3
|2
|if you wanna party, come over to my house
|Fcukers
|12
|30
|12
|2
|idea 1
|Kelela
|13
|15
|13
|2
|Nightshift Superstar
|Muse
|14
|31
|14
|2
|Notting Hill
|Suki Waterhouse
|15
|18
|2
|7
|Bar Manolo
|SVSTO
|16
|12
|2
|4
|On Wires
|Carly Rae Jepsen
|17
|5
|2
|4
|Wink Wink
|Charli XCX
|18
|9
|1
|14
|I Feel So Free
|Madonna
|19
|10
|1
|12
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|20
|25
|5
|6
|Every Single Weekend
|The Avalanches, Jamie xx
|21
|13
|13
|3
|Divine Intervention
|The Rolling Stones
|22
|20
|7
|5
|Oda a Géminis
|Algora
|23
|21
|1
|23
|Reliquia
|Rosalía
|24
|22
|2
|8
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|25
|16
|3
|7
|UNA PERSONA TRISTE
|Los Punsetes
|26
|4
|3
|4
|Watch It Burn
|Katy Perry
|27
|17
|9
|4
|Locos por el ritmo
|Morreo
|28
|–
|28
|1
|Tu recuerdo
|Blanca Paloma
|29
|–
|29
|1
|I'd Be Lyin'
|Kelly Clarkson
|30
|–
|30
|1
|Easy Street
|Queens of the Stone Age
|31
|–
|31
|1
|Hazte así
|joseluis
|32
|34
|11
|6
|mejores momentos
|Belén Aguilera
|33
|37
|7
|8
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|34
|36
|3
|11
|Rock Music
|Charli XCX
|35
|29
|29
|2
|Someday, Somewhere
|Jungle
|36
|32
|32
|2
|Camila
|Teo Planell
|37
|40
|9
|7
|I Knew It, I Knew You
|Taylor Swift
|38
|26
|1
|38
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|39
|38
|5
|14
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|40
|19
|15
|3
|espiral
|Ela Minus, Nick León
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Lonely in the Future
|The Strokes
|–
|Camera
|Charli xcx
|–
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|–
|Switchblade
|beabadoobee
|–
|Special Place
|Chico Blanco, Regularfantasy
|–
|PALOMITA OJOS AZULES
|Ganges
|–
|Giving Up Air
|The Temper Trap
|–
|Hoy por ti
|Lido Pimienta, Nelly Furtado
|–
|Nova
|Eartheater
|–
|Oh Mother
|Sam Smith, The TwoCity Chorus