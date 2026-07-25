Que no, que Madonna no ha hecho vídeo para ‘Danceteria’

El pasado 5 de junio, hace un mes y medio, Madonna estrenó en el Festival de Tribeca un corto de 10 minutos en torno a su nuevo álbum, ‘Confessions II‘. El proyecto solo puede ser considerado un éxito, tras vender el largo como conjunto. Pese a que ninguno de los singles promocionales del disco ha terminado de funcionar especialmente, el álbum va a vender 500.000 copias en su primer mes, lo mismo que su precedesor, ‘Madame X’, ha vendido en 7 años.

Sin embargo, un comentario persigue a la cantante en las redes desde entonces: «DANCETERIA FULL MUSIC VIDEO WHEN?». Suele ser el comentario más repetido y mejor valorado de todas sus publicaciones en Instagram o Youtube, los usuarios que preguntan cuándo sale el vídeo bordean cada día más el meme, y hasta el otro día en una comida de trabajo, el director de Muzikalia me preguntó por qué no salía el vídeo de ‘Danceteria’. ¡Como si pudiera hacer algo!

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Desgraciadamente, hay que empezar a descartar que exista tal videoclip. El tema ha estado 3 semanas en la playlist más importante de Reino Unido, la de Radio One, pero la acaban de sacar. Sus streams no han terminado de despegar en ningún país ni a este lado ni al otro del Atlántico. El tema pasa su última semana en el top 100 británico tras bajar del 38 al 75 y de ahí al 95 ayer mismo. Y de manera sospechosa, se ha lanzado un «lyric video» en Spotify, Apple Music y Youtube, que además Warner ha empezado a promocionar con anuncios, disparando sus visitas. ¿Invertiría una «major» en un «lyric video» si hubiera un vídeo de verdad en camino?



La idea visual para ‘Danceteria’, una canción en la que Madonna recuerda sus inicios, con una inédita ambientación funk, varios guiños a ‘Music’ y uno especialmente acertado a Lou Reed, era suntuosa. Vemos a Madonna replicando la escena del secador de ‘Into the Groove’, vestida de ‘Ray of Light’ pero con el moño en modo ‘Absolutely Fabulous‘. Esto es, de fiesta, portando una cassette de su primera demo ‘Everybody’, dispuesta a darle toda la tabarra al DJ de moda, en un baño donde no hay cámaras ni móviles, por el contrario sí hay cruising y sexo oral en las cabinas, y «todo el mundo es una obra de arte». Ya antes de los cameos de Kate Moss («hide the cocaine»), Benedict Cumberbatch, Arca, Honey Dijon, Shygirl, su amiga Debi Mazar y los futbolistas en anticipo del intermedio del Mundial, ese «everyone here is a piece of art» era icónico.

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Pero el plan original era no hacer un vídeo para esta canción al completo, ni para ninguna, sino que contara más el todo. Madonna explicó en Tribeca que el formato videoclip le parecía obsoleto, probablemente escaldada de haber invertido una salvajada de dinero en los tropecientos videoclips y singles de ‘Madame X’ (he contado hasta 11 temas promocionales, de una forma o de otra), obteniendo todos un pésimo resultado en Youtube.

No es una cuestión que ataña solo a Madonna. El vídeo de ‘Opalite’ de Taylor Swift tiene solo 27 millones de streams en Youtube cuando el tema supera los 800 millones en Spotify, y los últimos vídeos de Olivia Rodrigo -hit todos- oscilan entre unos tristísimos 20 y 50 millones de visualizaciones. Los días de los mil millones de visualizaciones han pasado incluso para BTS (145 millones para ‘Swim’). La audiencia de Youtube se ha trasladado a TikTok, Instagram e incluso a las plataformas propias de vídeo que tanto Spotify como Apple Music están potenciando.

La audiencia de Youtube se ha trasladado a TikTok, Instagram e incluso a las plataformas propias de vídeo que tanto Spotify como Apple Music están potenciando

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Madonna parecía acertar con la decisión. Por esta estrategia y por otras ha sido número 1 de álbumes en casi 20 países del mundo, en todos los mercados importantes excepto Alemania y Japón. Pero el lanzamiento del vídeo de ‘Bring Your Love’ junto a Sabrina Carpenter, que la gente ha sentido improvisado y culminado con IA, ha generado mucho desconcierto. Se puede considerar el único paso en falso de una campaña por lo demás excelente, que será estudiada como «rebranding» de un «legacy act», y como lanzamiento cualquiera en general.



En primer lugar, el resultado visual de ‘Bring Your Love’ no está a la altura: salvo el añadido de la escena de la alfombra, de la que Madonna sale disparada, no aporta nada. Sus efectos de sonido, parones y rellenos cortan todo el rollo. En segundo, desaprovecha a Sabrina Carpenter, ¡cuando el fuerte de Sabrina Carpenter son sus divertidísimos y poliédricos videoclips! Y en tercero y más grave, ha hecho pensar a la gente que podría haber un vídeo para las demás canciones del corto, sobre todo para ‘Danceteria’, una canción tan querida por sus fans que fue aplaudida en las «listening parties» desde el segundo cero.

«El guión de ese fragmento de ‘Danceteria’ parece pensado ad hoc para ese fragmento del corto. No es una «preview» de un videoclip»

Pero el problema es que el fragmento de ‘Danceteria’ para el corto tenía una estructura muy particular: omitía el primer pre-estribillo del tema y el estribillo. De esa manera, optaba por yuxtaponer 2 estrofas que no iban seguidas. Su guión parece pensado ad hoc para ese fragmento del corto. No es una «preview» de un videoclip. Si Madonna mencionaba a su amigo Martin, aparecía el actor que hace de su amigo Martin. Si mencionaba a su amiga Debi Mazar, se encontraba con su amiga Debi Mazar. Si mencionaba al DJ Mark Kamins, aparecía el actor que hace de Mark Kamins.

Quizá se podría apañar fácilmente -con tomas descartadas o extras o rótulos o con algo del Mundial- un final explosivo para la canción que es raro que no se rodara, pero parece que no se ha rodado. Pero si ahora, mediante montaje o edición, se introdujera cualquier cosa en la parte de pre-estribillo y estribillo que falta, justo entre las dos estrofas, el vídeo perdería fuerza narrativa y dinamismo.



Las cifras han dado la razón a la idea inicial de Madonna: ni con un notable impulso publicitario de Warner, el vídeo de ‘Bring Your Love’ ha ido mucho más allá de los 10 millones de visitas. En absoluto ha impulsado el recorrido comercial de la canción. Ni mucho menos la ha enriquecido artísticamente. Simplemente está ahí. La gente está pidiendo que se publique un vídeo sí o sí, que igual empeora la imagen que tenemos de ‘Danceteria’.

El equipo de Madonna ha fallado en este caso porque la gente no sabe lo que está ocurriendo. En un momento dado, podrían haber filtrado a webs oficiosas como DrownedMadonna que no iba a haber vídeo para ‘Danceteria’ (y tampoco se sabe qué ha pasado con un «radio edit» y un remix de Seth Troxler que se llegaron a listar en la variante con remixes «Afterhours»). Lo que se encuentra el usuario medio son imágenes del corto viralizadas en redes, que nadie sabe muy bien dónde acudir para terminar de ver. Muchísimos más millones de personas ven en Instagram o TikTok fragmentos del vídeo de ‘Danceteria’ que el corto al completo, que suda para llegar a los 6 millones de visualizaciones en Youtube.

En una vuelta de tuerca surrealista, ya podemos ver el «making of» del vídeo pero no el vídeo, ni siquiera en su fragmento de 2 minutos en canales oficiales. Esperemos que este artículo ejerza de amuleto para que Madonna nos vuelva a dar otro de los muchos zascas que ha dado esta era, pero cada día será ya un poco más «demasiado tarde».

