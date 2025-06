‘Manchild’ es el vídeo más surrealista de Sabrina Carpenter

Una de las principales características del surrealismo artístico es su capacidad para conjugar elementos dispares y aparentemente inconexos, generando conexiones inesperadas con el propósito de desestabilizar el orden racional y estimular el inconsciente del espectador. Esta estrategia estética, que subvierte las lógicas narrativas y visuales convencionales, se materializa con fuerza en el nuevo videoclip de Sabrina Carpenter.

El dúo creativo formado por Vania Heymann y Gal Muggia lleva varios años demostrando que no son meros picapedreros del videoclip: ‘Up & Up’ (Coldplay), ‘We’re Good’ (Dua Lipa), ‘Tailor Swif’ (A$AP Rocky)… Y con ‘Manchild’, vuelven a reafirmar su capacidad para explorar lo surreal con ingenio visual e inventiva narrativa. Desde la primera imagen, una gaviota subida a una tortuga en pleno desierto, el vídeo nos sumerge en un universo de (i)lógica onírica y marcada impronta cómica.

‘Manchild’ avanza como una divertida e ingeniosa road movie, plagada de imágenes insólitas y dotadas de una notable fuerza estética y semántica. Una suerte de ‘On the Road’ cómica y delirante, en la que vemos a la cantante pasar de vehículo en vehículo, enfrentándose a situaciones cada vez más absurdas y rodeada de personajes, de los “niños grandes” del título, a cual más estrafalario. Un alarde de inventiva que invita al espectador a pausar cada escena para poder disfrutar de detalles que pueden pasar desapercibidos en un primer vistazo: qué tipo de “leña” corta Sabrina, con quién duerme en la habitación, qué ropa hay tendida…