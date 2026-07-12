Madonna suma otro top 1 en el Billboard 200, y en casi toda Europa

‘Confessions II‘ está siendo un éxito para Madonna, gracias a la espléndida campaña de márketing ideada por la cantante junto a Warner, y a la calidad del disco, claro. Las dos decenas de variantes que se pueden comprar del álbum han surtido efecto y acaba de confirmarse que el álbum es el nuevo número 1 del Billboard 200, con 134.000 unidades vendidas. La diferencia con Olivia Rodrigo finalmente ha sido amplia.

Es su 10º número 1 en álbumes en Estados Unidos y el más voluminoso en copias desde ‘MDNA’, que tuvo decenas de miles de «tour bundles». Curiosamente, Madonna no logró que ninguno de sus discos de los 90 coronaran el Billboard 200, pues el multiplatino ‘Ray of Light’ y ‘Erotica’ quedaron en el número 2.

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Donde sí ha conseguido la cantante números 1 en 5 décadas distintas -todas desde los 80- ha sido en Reino Unido. En este país se han vendido 48.502 unidades de ‘Confessions II’ en una semana, bastante bien repartidas entre el físico (35.500), las descargas (6.600) y el streaming (6.500). El anterior ‘Madame X‘ se quedó en 27.000. Es el mejor dato de Madonna en Reino Unido y su primer número 1 desde 2012. Además, es su 13º álbum top 1 en UK en este país, empatando a Elvis Presley.

Finalmente, el álbum de Madonna es número 1 en Australia y prácticamente toda Europa: Francia, Italia, Austria, Bélgica (tanto Valonia como Flandes), Holanda, Finlandia y Suiza. El único mercado grande donde queda en el puesto 2 es Alemania, debido al «bundle» de ropa ideado por un rapero local. El dato español se conocerá este lunes.

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Con estas cifras, ‘Confessions II’ está enfilada a debutar cerca de las 400.000 unidades a nivel global, mientras ‘Madame X’ logró vender en su primera semana poco más de 200.000. Será la primera vez que un álbum de Madonna venda más que el anterior desde… ‘Confessions on a Dance Floor’, que reavivó la imagen de la artista tras el batacazo de ‘American Life‘.

Podcast sobre la campaña de ‘Confessions II’