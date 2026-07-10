«Confessions II, el podcast», grabado en directo en Sala El Sol

Este miércoles 8 de julio grabamos el último capítulo del podcast de REVELACIÓN O TIMO de esta temporada en la madrileña Sala El Sol. De la misma manera que el último podcast antes del verano de 2024 fue sobre «Brat Summer», en esta ocasión hemos hablado del que apunta a ser el disco del verano, ‘Confessions II’ de Madonna. Las entradas para este evento con público se agotaron en menos de 48 horas.

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En una primera parte del podcast recordamos brevemente ‘Confessions I’ y barajamos si esta nueva obra lo ha superado o ni siquiera lo ha igualado. A continuación pasamos a detallar una minuciosa y ya histórica campaña que ha consistido en generar hype de muy diferentes formas: de Coachella a Grindr, pasando por el cortometraje de 10 minutos o la actuación sorpresa en Times Square.

A falta de averiguar si el intermedio en la FIFA saldrá tan mal como el resto de actuaciones del Mundial, detallamos cada paso de esta campaña que ha generado el mayor revuelto mediático que ha visto Madonna en mucho tiempo.

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En una segunda parte del podcast hablamos de todas o casi todas las canciones del disco: favoritas, referenciales a su pasado, menos referenciales a su pasado, personales, imaginarias o sociales. Y en la última media hora de podcast, que es aconsejable ver en Youtube, regalamos 3 camisetas y 10 posters entre los asistentes, por cortesía de Warner España.

La idea era premiar las mejores «confesiones» del público, que en su mayoría optaron por el anonimato detrás del ya icónico velo morado de la portada de ‘Confessions II’. Gracias a todos los asistentes al podcast en directo, que facilitaron la viabilidad del evento comprando su entrada; y también a la Sala El Sol por su profesionalidad, amabilidad y su confianza en este evento cuando ni nosotros mismos sabíamos qué iba a salir de aquí.





