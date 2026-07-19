La FIFA ha estrenado este domingo su cacareado halftime show en la final del Mundial entre España y Argentina. El cartel era todo un delirio de grandeza: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Burna Boy han compartido escenario en un espectáculo que ha pretendido trasladar el modelo de la Super Bowl al fútbol. A algunos, como a Robert Smith de The Cure, no les ha gustado nada la idea, aunque cuesta imaginar que el cantante no haya acabado sintonizando el partido.

La música ha empezado bastante antes del pitido inicial, aunque con un considerable protagonismo del playback, como es habitual en este tipo de macroeventos televisados. Post Malone ha estrenado en directo su nuevo single, ‘Chrome Heartbreaker’, durante el espectáculo previo al partido, y ha «cantado» también ‘Wow’ y ‘Sunflower’ junto a Swae Lee. Y, como estaba anunciado, Jennifer Hudson ha interpretado el himno nacional, mientras Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini han presentado ‘Desire‘, el himno oficial de la FIFA. Tom Cruise, por su parte, ha aparecido sobre el césped para ofrecer un breve discurso de ánimo antes de la final.

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Detrás del cartel está Chris Martin, líder de Coldplay, junto a Global Citizen. Ninguno de los artistas ha cobrado por actuar: el espectáculo forma parte de la campaña del FIFA Global Citizen Education Fund, destinada a recaudar fondos para proyectos educativos.

Con el 0-0 todavía en el marcador, Madonna ha inaugurado el primer halftime show de la historia del Mundial con una actuación aparentemente pregrabada, es decir, un videoclip, aunque con toda la intención de seguir promocionando ‘Confessions II‘. Madonna ha interpretado un remix disco de ‘Music’ junto a Stuart Price, situado a los platos, sobre un escenario que recreaba una pista de patinaje muy similar a la del videoclip de ‘Sorry’. El remix ha incluido un guiño a ‘Danceteria’ con Madonna y Price subidos a un enorme descapotable conducido por Ronaldinho y Ronaldo. Solo en los últimos segundos Madonna ha aparecido físicamente sobre el césped, acompañada por ambos futbolistas: el resto del número ha sido pregrabado, o al menos esa ha sido la impresión.

MADONNA MADE HISTORY AT FIFA WORLD CUP. pic.twitter.com/5Xl9hLmuiH — MIRIANA is confessing🪩 (@mysinsmysavior) July 19, 2026

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El relevo lo ha tomado Gustavo Dudamel, al frente de la New York Philharmonic y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con una versión orquestal nada predecible de ‘Seven Nation Army’ de los White Stripes, melodía que un Donald Trump de cuerpo presente habrá escuchado con mucho gusto, dada su enemistad con Jack White, y la que se han sumado también Los Teleñecos, en un evidente intento de Martin de apelar al público infantil. Después, BTS han apostado por ‘Dynamite’ recurriendo a la coreo esperada y Justin Bieber ha sorprendido interpretando una versión acústica ‘Everything Hallelujah’ acompañado de su guitarra. Ha sido todo un «vibe kill», que diría Madonna.

Menos sorpresa ha habido con Shakira y Burna Boy, que han repetido ‘Dai Dai’, actual número 1 global, ya presentada durante la inauguración del Mundial. Esta vez, eso sí, ambos se han quitado las gafas de sol y han cuidado algo más la puesta en escena, rodeados de un cuerpo de baile infantil. El cierre ha quedado en manos del PS22 Chorus -que recordarás por su versión viral de ‘Jóga’ de Björk- y Chris Martin, que en su papel habitual de mesías del pop, ha convertido el lema «We Believe in Love» en un gigantesco final coral lleno de color e ilusión. Shakira se ha sumado después al abrazo colectivo. Madonna, en cambio, ya no ha vuelto a aparecer. Music makes the people come together. Bueno, casi.