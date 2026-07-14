Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, en la Final del Mundial

La FIFA sigue sumando nombres de primer nivel a la Final del Mundial que se celebra este domingo. Si en el intermedio del show actuarán Madonna, Shakira con Burna Boy, Justin Bieber y BTS, entre otros, hoy se ha conocido otra actuación.

Laura Pausini ha informado a través de las redes de que estará en Nueva York para interpretar ‘Desire’ junto a Robbie Williams y Nicole Scherzinger. La cantante ha explicado que ya fue un honor el año pasado cantar este tema en parte en español, siendo el primer himno histórico de la FIFA, y que ahora espera unir con él «el poder de la música, el fútbol y las emociones» de la gente.

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Según USA Today, este tema se interpretará a modo de inauguración del partido, en lo que han llamado «pre-partido». Jennifer Hudson cantará el himno nacional de Estados Unidos. Por otro lado, según The Times, el intermedio no sería de 11 minutos como se informó en un principio, sino que podría alargarse hasta los 30 minutos.



