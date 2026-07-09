Justin Bieber se suma al descanso del Mundial

Justin Bieber ha sido anunciado para el espectáculo del descanso de la final del Mundial, que se celebra el 19 de julio, dentro de 10 días. Bieber se suma a un cartel como poco surrealista, en el que ya figuraban Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Coldplay, Miss Piggy, Kermit, un coro de escolares de Staten Island y hasta el reparto de Sesame Street.

El anuncio llega apenas unos días después de que Bieber se dejara ver en el Draft de la NHL para anunciar la primera elección de los Toronto Maple Leafs.

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Por si fuera poco, Bieber también ha aprovechado estas semanas para publicar los discos en directo de sus dos actuaciones en Coachella 2026.

Aunque ni ‘Swag’ ni su segunda parte se cuentan entre los lanzamientos más celebrados de su carrera, Bieber vuelve a vivir un gran momento gracias al inesperado resurgir de ‘Beauty and the Beast’, número 1 global de Spotify durante semanas y todavía instalado entre las canciones más escuchadas de la plataforma. Sería raro que el tema no acabara sonando también en el primer halftime show de la historia de una final del Mundial.