No es habitual que Robert Smith utilice el Instagram oficial de The Cure para pronunciarse sobre asuntos ajenos a la música. Sin embargo, el cantante ha roto esa línea para cargar públicamente contra la FIFA por el nuevo espectáculo del descanso de la final del Mundial, inspirado en el formato de la Super Bowl.

Tras la publicación de la cuenta del grupo sobre el halftime show, con un cartel de órdago que incluye a Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS-, Smith ha respondido que le parece todo un circo: O en sus palabras: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH… #Breadandcircuses #MUGWANK #pleasejustfuckoff”.

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Más tarde ha aclarado que su enfado no iba dirigido contra los artistas, sino contra la idea misma de convertir el descanso de una final del Mundial en un gran show comercial. También ha criticado la participación de Donald Trump en la ceremonia de entrega del trofeo, confirmada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien Smith ha llamado despectivamente “infantosser”. «Tosser» es un insulto británico muy común que significa algo así como «imbécil» o «capullo».

Smith, que recientemente ha actuado en el Primavera Sound al frente de The Cure, también sorprendió hace unas semanas al aparecer por sorpresa junto a Olivia Rodrigo para interpretar en directo el tema que ambos comparten, ‘what’s wrong with me’, lanzazo oficialmente una semana después.