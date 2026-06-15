La pista rejuvenece a Madonna en el vídeo completo de ‘Bring Your Love’

Madonna dijo delante de la audiencia de Tribeca que había perdido el interés en el formato vídeo tradicional. Era mentira. Una semana después del corto para ‘Confessions – The Film’ en el que solo salía cada tema durante un minuto y medio, se ha estrenado el vídeo oficial de ‘Bring Your Love’, que dura 4 minutos, más que la propia canción. Hay además nuevas perlas, como ese momento en que la artista sale disparada del interior de una alfombra.

El vídeo está lleno de efectos especiales y de sonido que lastran algo la experiencia y el mensaje tan amable de la composición. Sirva para subrayar el sentido último del mensaje elaborado por Madonna junto a Sabrina Carpenter: huyamos de la violencia que nos rodea y seamos felices en la pista de baile, sin móviles ni redes sociales, aunque solo sea durante un momento.

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Julia Garner, que llegó a ser seleccionada para interpretar a Madonna en el biopic que escribió pero jamás se llegó a rodar por problemas con Universal Pictures, realiza el mismo cameo que en el corto. Es una versión juvenil de Madonna, como la que finalmente abandona la discoteca, renovada, más feliz que una perdiz.

