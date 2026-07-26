Katy Perry, indignada con la Casa Blanca por su uso bélico de ‘Firework’

Este viernes la Casa Blanca, con su insensibilidad habitual durante el segundo mandato de Trump, ha compartido en TikTok un vídeo en el que Estados Unidos ejecuta un bombardeo. El texto que acompaña el post dice «Irán ha sido advertida», y la música seleccionada es ‘Firework’, el clásico de Katy Perry, en concreto cuando dice «Boom, boom, boom».

Katy Perry ha decidido contestar este sábado desde X: «Estoy profundamente indignada y enfadada al ver que se ha utilizado ‘Firework’ en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como pista de fondo para imágenes en vídeo de ataques militares. Yo no he aprobado esto, no me han pedido permiso, y desde luego no lo tolero».

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Continúa: «Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan momentos personales muy oscuros. Ver un mensaje de autoestima y elevación transformado en una banda sonora para la destrucción y la violencia es una violación total de todo lo que representa mi canción. Mi música es para unir a las personas, no para celebrar la guerra».

Katy Perry ha sido noticia últimamente por haber viralizado ‘The One That Got Away’. De hecho, ha lanzado un recopilatorio llamado ‘The Ones That Got the Plays’ que acaba de escalar al top 9 de las listas británicas, un nuevo máximo tras 11 semanas.

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Situada en el 13º lugar del Global de Artistas de Spotify, Katy Perry está en uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera, pese a la falta de aceptación de sus últimos discos y singles.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it. I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026