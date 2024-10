El brillo de la televisión (Jane Schoenbrun)

‘El brillo de la televisión’ es una de esas películas, muy de A24, destinadas a título de culto instantáneo millennial. Ya veremos cómo resiste el paso del tiempo, pero la primera impresión es la de estar ante la confirmación del talento de una cineasta muy particular, Jane Schoenbrun, quien ya había llamado mucho la atención con su debut ‘We’re All Going to the World’s Fair’ (2021), que incluimos en nuestra selección de Halloween de 2023, y en el videoclip para Lucy Dacus, ‘Night Shift’.

‘El brillo de la televisión’ es una melancólica y muy creepy mezcla de referentes visuales y musicales noventeros –‘Buffy Cazavampiros’, ‘Twin Peaks’, The Smashing Pumpkins, Limp Bizkit, las cintas de vídeo- insertados en un inquietante relato de iniciación adolescente, terror social y angustia queer, filmado como una versión alucinada del Gus Van Sant de ‘Elephant’, el Cronenberg de ‘Videodrome’ o el Lynch de ‘Terciopelo azul’. El resultado es tan irregular como magnético: una angustiosa pesadilla, visual y musicalmente cautivadora (la banda sonora es de Alex G e incluye una actuación de ‘Sloppy Jane‘ con Phoebe Bridgers), sobre los monstruos que genera la represión, la marginación y el autoengaño en un mundo heteronormativo. 8.

Disponible: Movistar, Prime Video, Rakuten, Apple TV



Caveat (Damian McCarthy)

Gracias a la llegada, el pasado verano, de la plataforma especializada en cine de terror Shadowz, hemos podido ver algunos títulos recientes que habían quedado inéditos en España. De entre todos destaco el fabuloso debut de Damian McCarthy, de quien está a punto de estrenarse ‘Oddity’. ‘Caveat’ es una joya de terror atmosférico con más ideas perturbadoras que un comic de Junji Ito.

La película se enmarca dentro del (sub)subgénero de casas con recovecos chungos, tipo ‘Barbarian’ (2022) o ‘El pacto’ (2012). McCarthy consigue con muy pocos elementos –una isla en medio de un lago, un conejo de peluche que da miedo solo mirarlo, un chaleco con argollas para sonámbulos, una casa llena de rincones oscuros- armar un relato de horror gótico enormemente efectivo. Aunque como misterio psicológico no funciona tan bien (la resolución es algo insatisfactoria), como ejercicio de suspense claustrofóbico, de atmosfera sórdida y mohosa, es de una creatividad e inventiva extraordinarias. 7,9.

Disponible: Shadowz



Descansa en paz (Thea Hvistendahl)

En ‘De naturaleza violenta’, uno de los inesperados hits de terror de este año (otro sería la estupenda ‘Longlegs’), Chris Nash aplicaba al género slasher los códigos aparentemente incompatibles del slow cinema más autoral. El resultado final, más allá del encomiable atrevimiento, era bastante fallido. En ‘Descansa en paz’, la debutante en el largometraje Thea Hvistendahl hace lo mismo con el género de zombis y el dramón intimista nórdico. Sin embargo, en su caso, funciona de maravilla.

Es cierto que Hvistendahl partía con ventaja: ‘Descansa en paz’ es una adaptación de la novela homónima de John Ajvide Lindqvist (Espasa, 2010), un especialista en este tipo de híbridos genéricos como se puede ver en otras adaptaciones de sus obras como ‘Déjame entrar’ (2008) y ‘Border’ (2018). Protagonizada por dos de las estrellas actuales del cine noruego, Renate Reinsve y Anders Danielsen Lie (conocidos por ‘La peor persona del mundo’), la película es un melancólico relato sobre la pérdida y el duelo, que se vuelve terrorífico por las implicaciones emocionales que tiene la idea que subyace en la premisa argumental: mejor tener un ser querido zombi que uno muerto. Y es que, como reza la acertada frase promocional, “el dolor no se puede enterrar”. 8.



Disponible: Filmin

Huesera (Michelle Garza)

Premiadísima opera prima de la mexicana Michelle Garza. La variedad de festivales y premios en los que ha estado nominada –de Sitges a Tribeca pasando por los premios Gotham- dan buena cuenta de lo heterogéneo y poroso, desde un punto de vista genérico -¿es terror, es drama, psicodrama?- de la propuesta de la prometedora directora norteamericana.

Siguiendo la tendencia actual en el género, sobre todo el realizado por mujeres, Garza se sirve de los recursos estilísticos y dramáticos del terror corporal y el folk horror, para articular un drama psicológico sobre el miedo a las renuncias asociadas al hecho de ser madre y verse abocada a llevar una vida familiar de clase media convencional y heterosexual. ‘Huesera’ funciona como la representación de una somatización: la angustia y el estrés que generan avanzar hacia una vida que no quieres, a perder tu libertad e identidad, transformado en pesadilla ósea y polanskiana, en crujir de huesos como síntoma de una perturbación emocional. 7,5.

Disponible: Planet Horror



La primera profecía (Arkasha Stevenson) / Immaculate (Michael Mohan)

Vale, esta no es una recomendación demasiado original. Todo el mundo interesado en el género ya las ha visto. Pero por si queda alguien que no lo ha hecho, qué mejor programa doble de Halloween que este Jekyll y Hyde de la nunsploitation. Y es que este duelo de monjas ha sido uno de los fenómenos del cine de terror más curiosos de los últimos años. Dos películas de argumento casi idéntico (no hay que buscar conspiraciones de espionaje industrial, los guiones en Hollywood pasan de mano en mano durante años) con enfoques también casi opuestos.

Siguiendo con la analogía, ‘Immaculate’ se podría ver como la doble malvada de ‘La primera profecía’. La precuela de la seminal película de Richard Donner es un cuento de terror religioso de una elegancia en la puesta en escena y el diseño artístico que es como para hacerle una genuflexión a la directora Arkasha Stevenson. Pero, sin embargo, peca de tener un guion algo convencional y de tomarse la premisa argumental, sin pies ni cabeza, demasiado en serio.

La película de Michael Mohan es todo lo contrario: un filme rodado con poca inventiva visual y personajes regularmente dibujados, pero capaz de quitarse el hábito monjil y pegarse un fiestón proabortista de sangre, blasfemia y locura pseudocientífica que es gloria bendita. Hay algo en lo que sí coinciden las dos: son dos películas muy, muy disfrutables. 7.

Disponible: Disney, Prime Video