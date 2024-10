Miguel Bosé carga contra los gobiernos por provocar la dana; Mónica Naranjo le aplaude

Más de 150 personas han muerto a causa de la dana ocurrida durante la tarde del martes, principalmente en Valencia, pero también en otras provincias cercanas. Aún se busca a algunos desaparecidos y algunas provincias están hoy en alerta, que ha llegado a ser roja durante unas horas en Castellón.

Sin esperar a los análisis en profundidad o enterrar a las víctimas, ni guardar los 3 días de luto oficial decretados en todo el país, algunos han empezado a señalar culpables. Ha sido el caso de Feijóo -que acaba de contradecir a Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, de su propio partido-, o Miguel Bosé.

El intérprete de ‘Amante Bandido’, conocido por su negacionismo y teorías de la conspiración durante la pandemia en que murieron millones de personas, ha acudido a Instagram para cargar «contra los gobiernos», usando «fake news» como la famosa de las «destrucciones de presas y embalses» o los «chemtrails», y pronunciándose en contra de la Agenda 2030. Miguel Bosé niega abiertamente el cambio climático y cree que la catástrofe ha sido provocada.

Indica: «Todo está provocado a voluntad por una panda de delincuentes malnacidos. La gente tiene que despertar ya de una vez y dejar de pensar que todo esto se debe al cambio climático, antes llamado calentamiento global. No hay tal cosa. Están empeñados en vendernos algo que no existe y que ellos mismos provocan para lucrarse una vez más, como pasó en su momento con las vacunas y mascarillas durante la pandemia, a costa del buen intencionado y pésimamente informado ciudadano de a pie».

Este es su mensaje al completo, el cual ha suscrito con aplausos Mónica Naranjo en la sección de comentarios:

“ESTOY DEVASTADO Y SUPERADO POR LA CATÁSTROFE OCURRIDA EN VALENCIA, TAMBIÉN EN CUENCA Y ALBACETE. PERO SOBRE TODO ESTOY FURIOSO Y LLENO DE RABIA PORQUE TODAS ESTAS VIDAS PERDIDAS, TODAS ESTAS CASAS, CAMPOS, GANADO Y PERTENENCIAS SON INDISCUTIBLEMENTE LA CONSECUENCIA YA SOBRADAMENTE DOCUMENTADA Y PÚBLICA DE UNA SUMA DE PÉSIMAS Y CRIMINALES PRÁCTICAS LLEVADAS A CABO POR GOBIERNOS QUE, ENTRE DESTRUCCIONES DE PRESAS Y EMBALSES , Y SOBRE TODO CON LA PRÁCTICA DESMESURADA Y SIN CONTROL DE LAS INGENIERÍAS CLIMÁTICAS, CHEMTRAILS O HAARP QUE SE LES HAN IDO DE LAS MANOS, NO ESTÁN CAUSANDO MÁS QUE DOLOR, SUFRIMIENTO Y POBREZA. LAS ESTACIONES NATURALES HAN SIDO BORRADAS Y EL CURSO DE LA NATURALEZA, ALTERADO. TODO ESTÁ PROVOCADO A VOLUNTAD POR UNA PANDA DE DELINCUENTES MALNACIDOS. LA GENTE TIENE QUE DESPERTAR YA DE UNA VEZ Y DEJAR DE PENSAR QUE TODO ESTO SE DEBE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ANTES LLAMADO CALENTAMIENTO GLOBAL. NO HAY TAL COSA. ESTÁN EMPEÑADOS EN VENDERNOS ALGO QUE NO EXISTE Y QUE ELLOS MISMOS PROVOCAN PARA LUCRARSE UNA VEZ MÁS, COMO PASÓ EN SU MOMENTO CON LAS VACUNAS Y MASCARILLAS DURANTE LA PLANDEMIA, A COSTA DEL BUEN INTENCIONADO Y PÉSIMAMENTE INFORMADO CIUDADANO DE A PIE. ESTOY QUE ME LLEVAN LOS DEMONIOS Y LE PIDO A TODOS QUE LEVANTEN SUS VOCES Y SU FURIA PARA PONER FIN A UNA AGENDA 2030 QUE SÓLO FAVORECE Y FAVORECERÁ A UNA ÉLITE DE MANDATARIOS CUYA ÚNICA INTENCIÓN ES DESTRUIR TODO AQUELLO QUE A LO LARGO DE GENERACIONES, FAMILIAS ENTERAS DEL CAMPO Y DE LAS CIUDADES HAN IDO CONSTRUYENDO CON INCONTABLE ESFUERZO Y DIGNIDAD. NOSOTROS CREAMOS, ELLOS SÓLO SABEN ARRASAR. Y ESTO SE TIENE QUE ACABAR YA MISMO. CONTAD CONMIGO. VAYAN FINALMENTE MIS CONDOLENCIAS A TODA AQUELLA GENTE QUE ALGO O A ALGUIEN HAYA PERDIDO. TODA MI LUZ Y MI FUERZA.”