Bajocero X / DESQUICIADO

En esta década en que lo que es alternativo, indie o underground y lo que no, se han ido difuminando, haber sido parte de un concurso televisivo ya no es un sambenito. Ahora sí que luce como una oportunidad para desarrollar una carrera. Amaia, Natalia Lacunza y Juanjo Bona por parte de OT, y Rigoberta Bandini, Nebulossa o DeTeresa por parte de Benidorm Fest, se han beneficiado de haber aparecido en televisión para luego seguir haciendo lo que les ha dado la gana.

Lo digo porque tengo la impresión de que a artistas como Alba Morena o Bajocero X solo les ha faltado esa exposición televisiva para llegar a una gran audiencia. La primera encaja perfectamente en el entorno de Lacunza, y el segundo, en el de Paul Thin.

El proyecto del madrileño Daniel López Suárez, al que de pequeño apodaron «Bajocero» porque le molaba hacer snowboard, se está labrando por su cuenta, sin apoyo de grandes sellos. Una carrera que debuta con el nada fácil objetivo de fusionar música sacra con electrónica y urbana. La Rosalía de ‘Motomami’ y C. Tangana son fuente de inspiración, hasta el punto de que en sus inicios llegó a versionar ‘Nunca estoy’, aunque es difícil poner una etiqueta a lo que hace Bajocero X. Le da igual indie que mainstream: aquí cabe el pop de cámara, el hip hop, el reggaeton, la música industrial, la lírica… Menos rock, aquí pasa de todo.

Para levantar un proyecto de este tipo desde la nada, en medio de la marabunta de novedades que afrontamos cada viernes, la única opción es hacerlo a través de un hit que pueda trascender. Bajocero X lo ha rozado varias veces en los últimos años, con ‘PRÉNDEME EN GASOLINA’ o ‘DISPÁRAME’, y ha sido lo suficientemente listo para darse cuenta de que tenía que dejar la mejor para presentar su álbum.

Se trata de ‘Catarata’ que, comenzando como una producción de Woodkid, pasa por la fase de balada, la industrial, la eurovisiva… y termina ametrallando en el estribillo. A la zaga le va ‘Devy Shetty‘ con esos coros más grandes que la vida en relación a su interés por lo religioso, lo que no impide que el tema afronte una etapa reggaeton. Y también está gustando especialmente ‘El gato montés’, nada menos que un pasodoble que se pone en la piel de un torero.

Con frases en latín, guiños techno y momentos acústicos como ‘Puertas al campo’, las letras de ‘DESQUICIADO’ hablan de amores tóxicos, a veces salpicados de decepción o incluso violencia. ‘El ciervo’ va sobre alguien a quien hemos entregado nuestra juventud y nuestra inocencia en vano. Hay momentos de tal exceso y delirio total que ni ‘Lubna’ de Mónica Naranjo; y luego hay algunos bastante curiosos, como ese en la balada rococó ‘con la mano en alto’ en que decide incorporar una voz femenina cuando repite «te he dicho que pares, pero dale, dale». Lo cual puede cambiar su sentido.

Bajocero X habla en las entrevistas sobre la visibilidad de los artistas gays o bisexuales, cree que no existen en el mainstream (Pablo Alborán vende menos desde que salió del armario, Ricky Martin está desaparecido), pero sobre todo es un placer escucharle tocar diferentes temas que le inquietan. Soy culpable: creo que alguna vez sí he pensado que un artista gay que se desnudaba demasiado, lo hacía porque tenía menos talento, algo que no he pensado de Bad Gyal ni de Bad Bunny, por ejemplo. Así que aquí estamos para aprender lo que las nuevas generaciones tengan que aportarnos. «Peor carrera que a Ayrton Senna» no le puede quedar.