Bajocero X: «El cambio es la base del arte, sin cambio no hay cultura»

Bajocero X es uno de los nombres que destacamos en el Anuario de 2024, vaticinando un gran 2025 para él. Daniel López empezó a hacerse un hueco en el panorama del pop todoterreno en 2022 con una serie de covers experimentales que incluían ‘la camisa negra’, ‘mi carro’, ‘me colé en una fiesta’ y ‘nunca estoy’.’Dispárame’, sin embargo, es la que considera como la primera canción real de su proyecto. Es también con la que se quedó a las puertas del Benidorm Fest 2023, tras haber presentado el tema cinco minutos antes de que se terminase el plazo.

Desde entonces, le ha dado al reggaeton, al R&B, al techno y hasta al góspel, como en el caso de su último tema, ‘CATARATA’. Es precisamente esta naturaleza cambiante, que estará más que presente en el disco debut que lanzará este año, la que ha inspirado esta nueva edición de Meister of the Week comisariada por Jägermusic. Bajocero X reflexiona sobre la importancia de cambiar y lo que ha significado en su vida.

¿Por qué has elegido hablar del cambio?

El cambio ha formado siempre un papel muy protagonista en mi vida. Pero en este último año y medio, mi vida ha dado un giro muy grande, me he mudado 6 veces, he tenido varias rupturas muy importantes, y he hecho un álbum muy experimental, donde la fusión y el cambio ha sido la base.

¿Ves el cambio como algo necesario? ¿Por qué?

Sí, creo que es la esencia de la evolución. Todo a nuestro alrededor está en constante transformación: el tiempo, nuestro cuerpo, las hojas de los árboles… Todo cambia todo el rato.. Y si algo no cambia, es porque ya no está vivo. Creo que muchas de las grandes cosas que nos pasan nacen de un cambio. Yo he pasado gran parte de mi vida buscando esos cambios dentro de mí. No creo que esto sea igual para todos; hay quienes se sienten más cómodos en la estabilidad, en lo inmutable. En mi caso, creo que el cambio ha formado

siempre tanta parte de mi vida, que ha sido más una zona de confort. Con todo lo que ello implica.

¿Crees que cambiar siempre es positivo?

Tener una predisposición muy grande para hacer giros en mi vida me ha hecho vivir y descubrir muchas cosas, pero también me ha generado ansiedad. Soy una persona muy curiosa. Siempre estoy tratando de descubrir cosas nuevas, y eso me hace sentir muchas cosas, pero también me dificulta el saber cuando tengo que mantenerme en un lugar. Saber permanecer también es importante. Y a mí es algo que a veces me cuesta.

¿Tu visión sobre el tema ha cambiado con el tiempo?

Creo que no hay nada que no me cambie con el tiempo, siempre hay personas o libros que me hacen cambiar de visión sobre un tema. También soy una persona con contradicciones. Hay días en los que siento que tengo que cambiarlo todo en mi vida, y quiero irme a vivir a otra ciudad, y quiero hacer música diferente a la que estoy haciendo, y hay días que creo que tengo que dejar de estar

tomando decisiones tan drásticas y que tengo que pisar más tierra.

¿Alguna canción favorita sobre el cambio?

‘The Best of Both Worlds’ de Hannah Montana.

En ‘PRÉNDEME EN GASOLINA’ dices que eres un “cobarde por no cambiar”. ¿Cambiar requiere valentía?

Esta frase viene de un lugar concreto dentro de mí en el que me ha costado y me cuesta cambiar. Es irónico, porque hay cosas en las que me muevo con mucha facilidad, y otras de las que soy incapaz de irme. Creo que cambiar no es fácil, requiere romper patrones y salir de lugares que pueden dar miedo.

¿Qué significa el cambio para un artista?

Para mí es la base del arte. Sin cambio no hay cultura. Tenemos que buscar los límites en los que nos salimos, en los que nos vamos fuera. Solo ahí surgen las maravillas del mundo.

Hay artistas que hicieron del cambio permanente su forma de vida, como David Bowie o Madonna. ¿Quiénes serían tus referentes en ese sentido?

Gaspar Noé, Angélica Liddell, Björk, Lars Von Trier, Jesucristo, Taylor Swift y mi abuela.

¿Qué pasa si un artista no cambia nunca? ¿Hay algún caso que te venga a la cabeza y mole?

Al final creo que la primera del arte es ser honesto contigo mismo. Si tú sientes que no cambiar nada es lo que tienes que hacer, es lo que tendrás que hacer. Me parece un poco aburrido pero quizás puede ser interesante de alguna manera si encuentras un concepto guay. No se me ocurre ningún artista que no cambie y mole.

¿Qué es algo que siempre has querido cambiar y algo que nunca cambiarías?

Algo que me gustaría cambiar es el dejar de cambiar tanto de casa. He vivido en demasiadas casas diferentes en mi vida, y me gustaría establecerme en un sitio durante un tiempo, hacerlo mío, tener un hogar. Hace tiempo que no decoro mi cuarto porque por una cosa o por otra me acabo yendo. Estoy en búsqueda de un piso en el que quedarme un tiempo, a ver si lo consigo. Algo que me gustaría no cambiar es mi fe y mi familia.

Dicen que las personas nunca cambian. ¿Tú qué crees?

Que no tiene ningún sentido.

¿Podemos esperar grandes cambios de tu próxima música?

Sí, mi álbum va sobre eso.