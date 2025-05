Estos ya no son los Ting Tings que recuerdas

En medio de la avalancha de lanzamientos semanales es fácil que pasen inadvertidas otras propuestas igualmente interesantes. Es el caso de los Ting Tings, grupo icónico del indie sleaze, al que seguramente recordarás por sus éxitos ‘That’s Not My Name’, ‘Great DJ’ y ‘Shut Up and Let Me Go’.

‘We Started Nothing‘, el refrescante debut de los Ting Tings, publicado en 2008, contenía todos esos singles, pero el dúo formado por Katie White y Jules De Martino no lograba igualar su impacto en sus sucesivos discos, los cuales cada vez contenían menos singles reconocibles por el gran público. Del último éxito comercial de los Ting Tings, ‘Hands’, hace ya 13 años.

Algunos fans del pop anglosajón recordaréis el single de los Ting Tings de 2014 ‘Wrong Club’, pero el último álbum del grupo, ‘The Black Light’, publicado en 2018, suscitó un interés reducido. Ahora, el dúo británico vuelve con un sonido renovado.

‘Home’, el nuevo disco de los Ting Tings, se publica el 6 de junio y, por si no queda claro observando su portada tallada en madera, su propuesta musical tira de tradición norteamericana. El dúo que entregara joyas de estilo hip-hop como ‘Soul Killing‘, ahora viste sus canciones de guitarras folk, country, soft-rock y MOR; de años 70, en definitiva.

‘Down’, el primer single, ha presentado el disco ofreciendo un océano de armonías y notas de clavicordio, y ‘Danced on the Wire’ se ha echado a la carretera como una canción de los Eagles o Carly Simon. Sobre todo, el sonido Fleetwood Mac -tan influyente- es palpable en las livianas y pegadizas composiciones de ‘Good People Do Bad Things’ y ‘Dreaming’. Claramente, discos como ‘Rumours‘ han marcado el camino de esta nueva era de los Ting Tings. Nadie lo habría dicho en 2008.