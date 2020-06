Miguel Bosé desata una cascada de memes con sus nuevas teorías conspiranoicas

A finales de la pasada semana Miguel Bosé volvía a ser noticia por cuestiones que nada tienen que ver con la música (y hace tanto ya de la última vez…). En ese momento, acudía a Twitter para aseverar que la Covid-19 era “una gran mentira de los gobiernos”. Pero en las últimas horas ha llevado su conspiranoia a límites insospechados.

En un primer tuit, señala a “la farmacéutica GAVI” como “propiedad de la fundación Bill & Melinda Gates” –según Wikipedia, es en realidad una asociación en la que efectivamente participa esa fundación pero también la OMS, Unicef, el Banco Mundial, gobiernos, farmacéuticas y sociedad civil, dedicada a mejorar el acceso a la vacunación infantil–, “especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo”.

Tras calificar a Gates de “eugenésico”, asegura que “su” vacuna del Covid-19 (la cual Pedro Sánchez espera llegue de dicha asociación en un vídeo adjunto) es el vehículo de “micro chips”, “nanobots” y un aparentemente dañino “polvo inteligente” (pone el chiste a huevo) que, gracias a la tecnología 5G, permitirá el dominio global de la humanidad. Un “plan macabro y supremacista” en el que, por supuesto, colabora el presidente español. Estos mensajes, claro, han provocado una cascada de memes que hacen chanzas de las alocadas ideas magufas que expone Bosé, y le han hecho trending topic en España durante horas.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia

— Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020