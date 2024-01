Coachella 2024 huye del indie con Lana, No Doubt, Bizarrap, Peso Pluma…

Coachella ha revelado finalmente su line up, con apenas 3 meses de antelación. El festival se celebrará en California, como siempre durante dos fines de semana de cartel gemelo a mediados de abril. En primer lugar, del 12 al 14 de abril, y en segundo, del 19 al 21.

Era un secreto a voces que Lana del Rey sería una de las cabezas de cartel (poco después podremos verla en Primavera Sound). Y ese listado de artistas en primera línea se completa con Tyler the Creator y Doja Cat. No Doubt aparecen como invitados especiales, en lo que sin duda es una de las grandes sorpresas de este cartel. El último álbum de la banda de Gwen Stefani, ‘Push and Shove’, data de 2012, y el grupo lleva casi 10 años sin tocar en directo.

Por debajo de los cabezas, dos de los tres nombres destacados del cartel son latinos. Hablamos de Blur, J Balvin y Peso Pluma. Sin duda, el éxito de este último durante el último año, reivindicando el corrido mexicano, con y sin Eslabón Armada, le han situado ahí. El argentino Bizarrap también contará con su propio set.

El cartel no es tan generoso en nombres de tamaño medio. Si Primavera Sound nos ofrece a gente como Pulp, Vampire Weekend, PJ Harvey o la cada vez más viral Mitski, Coachella apuesta por gente de carrera no tan longeva o consistente como Ice Spice o Jungle. Ambos festivales comparten a gente como Peggy Gou o Justice.

Con alguna excepción como las noveles The Last Dinner Party o The Drums, llama la atención la ausencia de indie o de todo lo que entendimos por indie. En su lugar, se apuesta por Young Miko, la popera Sabrina Carpenter, el rap de Skepta, la electrónica de Oneohtrix Point Never, el futurismo de Grimes o el dance de Blond:ish. De manera significativa, D.A.N.C.E. es el eslogan usado en Instagram, quizá en relación con la presencia de Justice.

No podemos dejar de destacar la presencia de nombres españoles, como es el caso de BB trickz o Depresión sonora.