Aunque vivimos cada vez en un mundo más global, en el que el k-pop es más popular que nunca, ya nadie cuestiona el alcance de la música latina y triunfan decenas de series turcas, no estaba en mi “bingo card” de 2023 que la música regional mexicana se convertiría en la gran sensación musical del año. Aunque seguro que no presté suficiente atención a lo que ya se estaba cociendo: por los Grammy latinos o los premios Billboard hemos visto a Grupo Firme o Eslabón Perdido actuar o aceptar premios, sin que dentro de nuestras fronteras hayamos prestado demasiada atención.

Pero hoy Eslabón Perdido firman la canción más popular en todo el mundo, la número 1: ‘Ella Baila Sola’, una colaboración con otro de los mayores representantes de los corridos tumbados, Peso Pluma. El cantante mexicano aparece en otras cinco canciones presentes en el top 50 global de Spotify, dos de ellas dentro del top 10, y ya es el artista número 1 más escuchado en México.

Peso Pluma lleva componiendo desde los 15 años y hoy tiene 24, y ya ha publicado dos álbumes de estudio, al que se acaba de sumar el tercero, ‘Génesis’. Realmente ‘Génesis’ parece eso mismo, un comienzo. Es el disco con el que Peso Pluma se presenta al mundo entero, y también una evolución de sus trabajos anteriores: las canciones son mejores, él canta mejor. La propuesta es más sólida en definitiva.

Como sólidos son muchos de los hits que incluye ‘Génesis’. Uno de los temas favoritos de Peso Pluma es el de su propio éxito, y en ’77’ nos cuenta que el “trabajo no ha parado” y que sigue cosechando fortunas, con Eladio Carrión de su lado. Una canción fabulosa, instrumentalmente muy rica, como también la bonita ‘Bye’, dedicada a un desamor. Haciendo honor a su título, ‘Lady Gaga’ es otro acierto: aquí, Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H nos cantan sobre una influencer de la que se han enamorado.

Todas las canciones de ‘Génesis’ están cortadas por el mismo patrón. El sonido característico del corrido tumbado, protagonizado por una feliz mezcla de guitarras acústicas y trompetas que suenan como galopadas, como bailando un vals eterno; y por la ausencia total de percusiones; prevalece en ‘Génesis’ desde la primera pista a la última. Desde ‘Rosa Pastel’ hasta ‘Bye’ pasando por un repertorio que puede brillar o resultar redundante dependiendo de la canción.

‘Rosa Pastel’ es un buen ejemplo del mejor Peso Pluma, aunque es un poco raro que en la primera canción del disco no empiece cantando él, sino el artista invitado, Jasiel Nuñez. Después son las letras las que van animando la cosa, cuando Peso Pluma canta que su “empresa sigue generando” en ‘Su casa’, o cuando en ‘Las Morras’ presume de que tiene a las chicas loquitas por él por su belleza y dinero.

Los temas de ‘Génesis’ son esos: el amor, el dinero, el éxito. “Los billetes no caen solitos”, afirma en ‘Rubicón’. Pero a veces es cierto que se echa en falta algo más de variedad o de diferenciación de sabores o matices en el repertorio. Sobre todo porque cuando Peso Pluma ofrece tal cosa, no convence del todo: ahí está el “slapbass” metido con calzador en ‘VVS’ que prácticamente se come el resto de instrumentos y voces. Cuando llegas a ‘Nueva vida’ es difícil diferenciarla del resto de pistas. Eso sí, el acordeón de ‘Gavilán II’ es un acierto. Es una de las comisiones más clásicas y este instrumento aporta un tono romántico muy agradecido.

Entre hits que ni siquiera nos ha dado tiempo a mencionar, como ‘Luna’ o ‘PRC’, y “deep cuts” que tocan la patata por su melancolía, como ‘Laguna’, ‘Génesis’ también convence por su fijación en lo clásico: habrá sido un despropósito meter por aquí algún beat de trap o alguna vocecilla autotuneada y Peso Pluma lo sabe. O quizá él tenga alguna fórmula secreta con la que tal mezcla pudiera funcionar. De momento él se basta y se sobra con una digna colección de canciones que se conforman con traer la tradición al presente: a veces una simple referencia a “Youtube” es suficiente.