Stereolab lanzan con la bailonga ‘Aerial Troubles’ su primer disco en 15 años

Stereolab han pasado los últimos años de su carrera reeditando discos, mientras sus integrantes en solitario han emprendido diferentes proyectos. Su último álbum de estudio, ‘Not Music‘, data de 2010.

La sequía discográfica de Stereolab acabará muy pronto porque el grupo británico liderado por Lætitia Sadier lanzará su primer trabajo en 15 años el próximo 23 de mayo. El disco tiene un título muy Stereolab, ‘Instant Holograms on Metal Film’, y se presenta con una portada muy Stereolab y con un single muy Stereolab. Todo sigue en su sitio.

‘Aerial Troubles’, un primer adelanto que los fans de Stereolab y alguno medios especializados ya habían podido escuchar de manera exclusiva, se mueve con ligera e inmediatez combinando grooves bailables, guitarras acústicas y sintetizadores psicodélicos. Sadier canta con su estilo desapegado acompañada de coros que saben a pop de los años 60. Laurent Askienazy dirige el imperdible -y surrealista- videoclip. Os dejamos con el tracklist de ‘Instant Holograms on Metal Film’:

01 Mystical Plosives

02 Aerial Troubles

03 Melodie Is a Wound

04 Immortal Hands

05 Vermona F Transistor

06 Le Coeur et la Force

07 Electrified Teenybop!

08 Transmuted Matter

09 Esemplastic Creeping Eruption

10 If You Remember I Forgot How to Dream Pt. 1

11 Flashes From Everywhere

12 Colour Television

13 If You Remember I Forgot How to Dream Pt. 2