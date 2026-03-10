¿Es ‘Risk it All’ un nuevo clásico de Bruno Mars?

Parte de la redacción evalúa ‘Risk it All’, el nuevo éxito de Bruno Mars:

«‘Risk It All’ es tan difícil de odiar como de amar y ese es su mayor defecto: es totalmente inofensiva. Para una canción que trata sobre aprender a volar, escalar montañas o nadar mares enteros por amor, despierta muy pocas pasiones. Todo lo que hay en ‘Risk It All’ está técnicamente bien, pero no propone nada que no hayamos escuchado antes, que a la vez es en lo que se podría resumir todo ‘The Romantic’.

- Publicidad -

Y es que ni siquiera es el refrito más interesante del LP. Ahí están otros como ‘Cha Cha Cha’ o ‘God Was Showing Off’, e incluso ‘I Just Might’, instrumentalmente más completos y con letras más inspiradas. Sí, ‘Risk It All’ estaba destinada a convertirse en un éxito mundial, pero también está condenada a ser un cliché de las bodas venideras». Gabri Carey

«Si ‘Die with a Smile’ era el clásico nupcial de Bruno Mars dirigido al mercado anglosajón, ‘Risk it All’ apela a la audiencia latina, siendo igual de buena. ‘Risk it All’ vuelve a ser una gran balada romántica, clásica hasta los huesos, pero ahora la estética apunta a Cuba en el ritmo de bolero, y a México en la presencia de un mariachi tocando metales.

- Publicidad -

Las trompetas de ‘Risk it All’ son claramente la mejor parte de la canción, introduciendo en los primeros segundos su melancólica melodía. El arreglo está escrito y tocado con un gusto exquisito, y aunque ‘Risk it All’ líricamente no da la vuelta más original al típico mensaje «moriría por ti», la composición melódica sí innova sobre lo que ya conocemos de Bruno Mars, resultando una grata sorpresa». Jordi Bardají

- Publicidad - ¿Qué te parece Risk it All de Bruno Mars? Está bien

Me encanta, es un clásico

No me gusta nada Ver resultados