Amaia protagoniza hoy el Tiny Desk by NPR

El famoso Tiny Desk, el ciclo de actuaciones de la radio pública estadounidense NPR donde los artistas actúan completamente en formato acústico, sin amplificación ni producción de estudio, se ha convertido en lo que muchos llaman el “MTV Unplugged” del siglo XXI.

Ha contribuido a impulsar carreras como la de CA7RIEL y Paco Amoroso, y muchos de los artistas españoles más queridos han pasado por su famoso “escritorio”: últimamente, Guitarricadelafuente; y antes, desde Tarta Relena hasta Omar Montes, pasando por supuesto por C. Tangana, que la lió como pocos, o rusowsky.

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Hoy será el turno de Amaia Romero, una noticia que sorprendía anoche a los usuarios de las redes: quizá no imaginábamos que Romero tuviera alguna proyección internacional, pero hay que recordar que Tiny Desk es conocido por apoyar las carreras de artistas de todo el globo y de todos los niveles; fueron superestrellas como Dua Lipa o Justin Timberlake quienes se sumaron después a la ola.

Es de esperar que Romero acuda a Tiny Desk acompañada de sus habituales músicos e imaginamos que el setlist se centrará en el repertorio de ‘Si abro los ojos no es real’. En cuanto a la hora de estreno, los vídeos suelen publicarse en su canal de YouTube durante la tarde-noche española, alrededor de las 16.00 y las 19.00 de la tarde. Aquí estaremos para comentarlo, y en los foros también.