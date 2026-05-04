Noah Kahan firma su primer disco número 1: ¿Merece la pena?

Noah Kahan es uno de esos artistas que siempre parecen estar en la lista de éxitos, pero de los cuales no podrías ni tararear una canción. Ahora es también autor del disco número 1 en el Billboard 200, por primera vez en su carrera, después de vender 389.000 unidades.

Describir ‘The Great Divide’ como un disco de rock no es demasiado acertado, pero así lo considera Billboard cuando asegura que el disco ha tenido la mejor semana de un álbum de rock desde finales de 2014. También ha tenido la tercera mejor semana de 2026, detrás del ‘Arirang’ de BTS y el ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ de Harry Styles.

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Solo con los primeros segundos de la canción que da título al disco queda claro que la música de Noah Kahan era exactamente como uno se la imaginaba. Más cercana al folk pop que al rock, ‘The Great Divide’ recuerda a Ed Sheeran, si este se hubiese criado en Oklahoma.

Tanto la instrumentación como su propia voz recuerdan a cosas que hemos escuchado antes, desde Zach Bryan hasta Mumford & Sons. En este sentido, resulta algo genérica. Las detalladas y ambiguas letras, por otro lado, son de la escuela de Taylor Swift: «Espero que sientes cabeza / Espero que te cases con un rico / Espero que solo te den miedo las cosas ordinarias», canta Kahan.

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Había leído comparaciones con Bon Iver, pero estas solo se podrían aplicar al timbre de voz de Kahan, que en temas como ‘Porch Light’ sí puede recordar directamente al falsetto de Justin Vernon. En lo musical, sin embargo, no tiene nada que ver. Kahan estaría mucho más cerca de The Lumineers que de alguien como Bon Iver. ¿La ironía? El propio Vernon toca el banjo y hace coros en la canción ‘Downfall’, que definitivamente suena a una copia barata del primer Bon Iver.

Entre canción y canción, tampoco hay demasiada variedad, con ‘The Great Divide’ manteniéndose siempre en ese equilibrio entre indie folk y ‘stomp and holler’. No nos estábamos perdiendo demasiado.