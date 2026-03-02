Omar Courtz mete las 18 canciones de su disco en Singles España

Las listas de Promusicae de esta semana están protagonizadas por Omar Courtz. El cantante es el nuevo número 1 de Discos con ‘Por si mañana no estoy’. Pero esta entrada directa es lo de menos si observamos la lista de singles, en la que nos concentramos en este artículo.

El portorriqueño no ha logrado desplazar a Quevedo del número 1 en sencillos con ‘Ni borracho‘. Queda en el puesto 2 ‘Forever tu gantel’, su colaboración con Ñengo Flow, pero es que después mete la totalidad del álbum en el top 100 de singles oficial. Son hasta 18 canciones incluyendo el resurgimiento de su colaboración con Bad Gyal.

Las 18 canciones de lo nuevo de Omar Courtz en el top 100 español:

2 (E) Forever tu gantel, ft Ñengo Flow

6 (E) Wo oh oh, ft Roa

10 (E) Suelta gatita suelta, ft Dei V, Clarent

15 (E) What U Need, ft Myke Towers

16 (E) Si estás con alguien

21 (E) Por si mañana no estoy

28 (VE) El mundo se va a acabar, ft Karbeats

29 (82) Comernos, ft Bad Gyal

33 (E) Koko

43 (E) L A K E N O S H I

46 (E) Sirena

47 (E) Vamoacochi

54 (E) Moonlight, ft Eladio Carrión

63 (E) Outro

64 (E) Susu

70 (E) Sky

72 (E) Gantel y Bellakz, ft Bassyy

77 (E) Dulces sueñozzz, ft Rubí

Evidentemente, estas 18 pistas más la colaboración para el disco de Bad Bunny (‘Veldá’ sigue en el top 38), no dejan lugar a muchas novedades más. Sin embargo, Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco entran al puesto 25 con ‘Rosita’. Y finalmente el remix de ‘Falsas promesas’ de Midnvght, Rosa, Mora, Eladio Carrión y compañía, entra en el puesto 87.



