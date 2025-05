Esta semana tampoco hay entradas significativas en la lista de singles en España: estamos hablando de los datos de Semana Santa. El número 1 sigue siendo ‘La plena’ de W Sound, Beéle y Ovy on the Drums, y no hay entradas significativas en el top 10. Si acaso, que ‘Baile inolvidable’ se destaca como nuevo clásico de Bad Bunny subiendo al top 6, mientras otras canciones de ‘Debí tirar más fotos‘ se conforman ya con rondar el top 20.

La entrada más fuerte de la semana queda justo en el top 11. Se trata de ‘Comernos’, la nueva colaboración del portorriqueño Omar Courtz (al que conoces porque aparece en el mencionado último disco de Bad Bunny, en concreto, en ‘Veldá’), con Bad Gyal. El dúo puede seguir avanzando en días venideros, pues ahora mismo lo encontramos en el número 5 de Spotify España, su máximo.



Si la subida más fuerte es ‘Vitamina’ de Jombriel, DFZM y Jøtta, que pasa del puesto 46 al puesto 20 y marca un nuevo máximo; la siguiente entrada destacada es la de Bryant Myers con ‘Killa’, directa al puesto 37. Ambas subirán la próxima semana.

Las entradas se completan con ‘Secuestro’ de Slayter, Yan Block y NTG (puesto 69), ‘Van Cleef’ de Myke Towers y Pirlo (puesto 82), y ‘Resentia’ de Pablo Chill-E (puesto 98).