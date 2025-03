«La Plena» ya es número 1 en España

‘La Plena’ es la subida más fuerte de la semana en España y logra ascender al puesto 1 de las canciones más populares del país en su tercera semana. Se trata de la gran apuesta de W Sound, con Beéle como invitado y bajo la atenta mirada del productor Ovy on the Drums, sobre todo conocido por su trabajo junto a Karol G.

W Sound es un proyecto colaborativo dirigido por el streamer colombiano Westcol, con 4 millones de seguidores en Insta, en el que selecciona un artista para improvisar sobre «5 o 6 beats» elaborados por Ovy on the Drums. De momento esta veraniega «plena», más una canción de amor para el perreo veraniego que un homenaje a la música folclórica de Puerto Rico, es el mayor éxito de W Sound. Además de en España, «La Plena» se está pegando en Colombia, Costa Rica, Panamá y Venezuela, donde también es número 1 en Spotify. Los buenos resultados en Chile, Argentina y México la elevan al top 30 global en dicha plataforma.

Beéle, que es quien entona «La Plena», llega al número 32 esta misma semana con ‘Sobelove’. También destaca la subida de ‘Ninfo’ de JC Reyes con De la Rose y MC Menor JP, que pasa del puesto 29 al 5.

La entrada más fuerte estos días es ‘Ily’ de Kapo y Myke Towers, que llega al puesto 24. Doechii logra una gran entrada en España con ‘Anxiety’, directa al puesto 48, nada mal para un tema hablado en inglés. El tema ha sido top 4 en UK y top 13 en USA.

Hablando de temas en inglés, ‘Die With a Smile’ de Gaga con Bruno Mars logra un nuevo máximo en España al subir al puesto 19, en la semana de salida de ‘Mayhem‘. ‘Abracadabra’ sube al puesto 40, pero sin igualar el top 23 conseguido en semanas pasadas. Eso sí, hay dos temas más del álbum de Lady Gaga en la lista, que os recordamos es número 1 de Discos en España. ‘Garden of Eden‘ logra colarse en el puesto 84 y ‘Vanish Into You’ en el 96.

La lista de entradas se completa con ‘Flashes’ de Røz y Yung Lvcas en el número 59, ‘Erotika’ de Nathy Peluso en el número 75 y ‘Vitamina’ de Jombriel, DFZM y Jøtta en el 89.