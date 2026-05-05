Zara Larsson / Midnight Sun: Girls Trip

Desde que Kelela reinventara el disco de remixes en 2018, implicando a artistas underground, experimentales, afrodescendientes y queer de la escena club, muchos han seguido su estela con desiguales resultados, tanto en el mainstream (Dua Lipa) como en el indie (MGMT). Dos lanzamientos recientes destacados han sido ‘Dawn of Chromatica‘ de Lady Gaga, y el disco de remixes de ‘brat’ de Charli XCX; en ambos casos ofreciendo reconstrucciones radicales de las canciones más que remixes convencionales, sobre todo en el segundo.

Ahora entra al chat Zara Larsson, que reedita su disco de 2025 ‘Midnight Sun‘ en pleno resurgimiento de su popularidad tras los virales de ‘Lush Life’, ‘Stateside’ con PinkPantheress y la propia ‘Midnight Sun‘, con la que Zara ha dado tanto la turra en entrevistas y redes como Melody en Eurovisión; si el estribillo ya martilleaba como pocos, resultando deliberadamente “annoying” y adictivo, Zara daba dos tazas.

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La visión detrás de «Girls Trip», que se compone de remixes creados exclusivamente por mujeres, es a la par mainstream e inclusiva, y aunque carece de la dimensión política del disco de Kelela -que funcionaba como trabajo colectivo, incluso disolviendo la autoría de la artista- e incluso del propio discurso público de Larsson, convence ofreciendo un rato de pura diversión pop.

Los mejores remixes de «Girls Trip» transforman el material original de manera más o menos radical: PinkPantheress lo peta sampleando el clásico del drum’n’bass ‘Gold Dust’ de DJ Fresh en ‘Midnight Sun’, hermanando su remix con el de ‘Stateside’, que ha sido top 1 global; ‘Pretty Ugly’ con Margo XS y la rapera JT resulta divertidísima jugando con las expectativas, yendo a saco con sus beats urbanos y digicore, y ‘Blue Moon’, transformada en midtempo R&B de la mano de Kehlani, demuestra lo buena canción que era ya.

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No todas las remezclas pertenecen al mainstream como tal: solo a Zara Larsson se le podía ocurrir llamar a Malibu -la artista de ambient francesa, estrechamente vinculada a Oklou– para llevar ‘Saturn’s Return’ al ambient celestial. No es que junto a Helena Gao -habitual colaboradora de Zara- logre elevar una canción que no era gran cosa, pero como respiro dentro de un disco que no da tregua, incorporando una diversidad de ritmos y estilos globales, funciona.

Shakira, la segunda cantante más influyente de los últimos 50 años según El País, solo por detrás de Madonna, aparece en una sorprendente versión de ‘Eurosummer’ que se va al funk brasileño y consigue, con su distintivo timbre vocal y frases veraniegas en español, que casi ni recuerdes el temazo original. Por contra, ‘The Ambition’ y ‘Puss Puss’ resultan igual de random que antes, solo que ahora cuentan con Madison Beer sirviendo «vocals» en el primer caso y, en el segundo, con Robyn subiéndose a un EDM-pop más bruto de lo que ella suele ofrecer.

Los matices club de ‘Girls Girl’ con Emilia evocan el trabajo de Charli XCX, pero no transmiten la idea de que Zara Larsson vaya precisamente por delante, algo poco sorprendente teniendo en cuenta que toda la era ‘Midnight Sun’ está inspirada en el meme de los delfines de ‘Symphony’ creado por fans en TikTok. Zara Larsson ha sabido capitalizar su éxito en redes, pero eso no significa que los remixes de «Girls Trip» capten el zeitgeist como sí logró Charli hace un par de años.

‘Midnight Sun: Girls Trip’ no solo exhibe una feminidad amplificada, sino que también reivindica la figura de Zara Larsson y su escalada comercial. El disco es una declaración de posición dentro de la industria, mostrando dónde se sitúa la artista y qué nombres están dispuestos a colaborar con ella. Ahora bien, si lo que buscas es una buena colaboración entre Zara y Tyla, pasa de ‘Hot & Sexy’ y escucha ‘She Did It Again‘, un tema que merece el éxito de ‘Midnight Sun’, como mínimo.