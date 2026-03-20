El gran éxito comercial y la conciencia política de Zara Larsson

El último capítulo de nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO está dedicado a Zara Larsson. Coinciden en el tiempo tres factores: su colaboración con PinkPantheress ha escalado al número 1 Global de Spotify; ‘Lush Life’ ha recuperado e incluso superado su viralidad inicial, y esto último ha ayudado a que su gran sencillo del año pasado, ‘Midnight Sun‘, vuelva a listas. Aprovechamos para repasar en el podcast sus mejores canciones y discos, pero también para hablar de su conocido compromiso político.

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Zara Larsson no es una advenediza en su feminismo o en sus declaraciones anti-Trump. Llevamos 10 años aplaudiendo declaraciones incendiarias contra los violadores o la lacra de los piropos callejeros. Cuando le han preguntado por Israel, ha respondido sin medias tintas y hasta se ha mojado hablando del último primer ministro sueco que influyó en algo (y por cierto asesinaron por la calle al salir del cine). Hay un histórico fascinante sobre las opiniones políticas de Larsson en internet.

En este podcast recordamos algunas de sus declaraciones más substanciales, al tiempo que no descuidamos el humor. Su post del condón colocado en su pierna para reírse de las pollas supuestamente grandes es un hito, como también lo es su referencia al Khia Asylum, el cual, felizmente, ha abandonado ya. Todo esto y mucho más, en esta hora de programa.