Zara Larsson: «Amo a los delincuentes»

Zara Larsson, la pop star sueca cuya carrera está viviendo un pequeño momento de gloria gracias al viral de ‘Lush Life’, su éxito de 2015, actual top 7 en el global de Spotify, y a la viralidad de ‘Midnight Sun’ y ‘Stateside’, su colaboración con PinkPantheress, ha vuelto a ser noticia por no morderse la lengua.

En concreto, la intérprete de ‘Ain’t My Fault’ ha utilizado el stories de Instagram para reivindicar los derechos de colectivos frecuentemente señalados o discriminados como los inmigrantes, las personas trans o las mujeres que abortan. A todo ellos ha dicho que los ama, incluidos a los «delincuentes»: «I love criminals» ha sido su frase, recogida por medios sensacionalistas como TMZ.

Antes de que algún medio o dirigente tergiverse sus palabras, Zara Larsson ha explicado que habla desde su propia experiencia, ya que su pareja, con la que lleva casi seis años, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos -donde Zara reside- por tener antecedentes penales. Fue detenido por fumar marihuana y, desde entonces, no puede visitarla en su país de residencia. Larsson denuncia que ella y su pareja pasan meses sin verse “por un porro que se fumó hace seis años”.

Larsson, que ha destacado que “miles y miles de personas van a la cárcel cada año por crímenes no violentos relacionados con drogas”, en su mayoría “personas negras y morenas”, por culpa de las «políticas racistas de Ronald Reagan en los ochenta», ha reivindicado la humanidad de los delincuentes y su derecho a la reinserción: “Solo porque alguien ha sido condenado por un crimen no significa que sea una mala persona», indica en un segundo post. Al contrario -dice Larsson-, «muchas malas personas se salen con la suya”, refiriéndose a quienes nunca son castigados por la justicia.

Zara pone como ejemplo a los hombres que abusan o violan a sus parejas, y también a Donald Trump, señalando: “Los fans de Trump están enfadados conmigo por decir que amo a los delincuentes, pero Trump ha sido condenado por 34 delitos graves y aun así lo han hecho presidente”. La cantante, que reivindica la legalidad de la marihuana, también critica las acciones del ICE: “Prefiero tener a alguien fumando crack en mi sofá que a un agente del ICE en mi casa”. Sobre los operarios del ICE, ha dicho que son “criminales violentos, que asesinan y secuestran a personas”.

En un tercer post, la cantante que una vez cubrió completamente una de sus piernas con un preservativo para señalar a los hombres que evitan su uso asegurando que no les cabe, respalda al socialismo, aunque matiza: “Tener gobernadores corruptos hace imposible que el sueño del socialismo se cumpla”. La cantante destaca el sistema socialdemócrata de Suecia, pero lamenta que “el estado de bienestar esté colapsando por culpa de un partido de derechas”.