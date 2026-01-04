Zara Larsson sale, decidida, de su «flop era»

Zara Larsson está viviendo estos días un inesperado «revival» gracias al viral de ‘Lush Life‘, su megaéxito de 2015. TikTok es el responsable de un «dance challenge» que ha devuelto ‘Lush Life’ a las listas, llevando al tema al puesto 12 en la tabla global de Spotify, 10 años después de su estreno.

El éxito viral de ‘Lush Life’ se ha traducido en que la canción ha vuelto a entrar en listas oficiales y, por ejemplo, acaba de subir al número 9 de Reino Unido, una vez desaparecidas las canciones navideñas, dando a Larsson un single top 10 en las islas por primera vez en años (‘On My Love’ con David Guetta, top 15, se quedó cerca en 2023). Y ‘Lush Life’ puede seguir arañando posiciones, ya que en el ránking británico de Spotify su tendencia es ascendente.

Mejor aún, el éxito de ‘Lush Life’ ha impulsado los streams de ‘Midnight Sun‘, el reciente hit viral de Larsson nominado a un Grammy. ‘Midnight Sun’, que ya había sido top 4 en Suecia, país de origen de Larsson, acaba de entrar por primera vez en la lista de singles británica, tantos meses después del verano. Aunque el debut se produce en un discreto puesto 91, es noticiable que Larsson coloque actualmente dos singles en la tabla oficial británica, pues viene de no tener ninguno.



Precisamente, Larsson ha sido noticia en los últimos días por comentar de forma totalmente franca, en una entrevista, su experiencia con el «flop«, esa palabra que suele asociarse a las artistas femeninas, pero no tanto a los masculinos, a pesar de que ellos «flopean» igual que ellas.

En su charla con ABC News, Larsson ha analizado su trayectoria, asegurando que, aunque considera que ha tenido varios hits, cree que la gente conoce las canciones «pero no a ella». Larsson afirma que ha conocido tanto el éxito como el fracaso y que vivir una «flop era» ya no le asusta. «También me estoy permitiendo divertirme más, porque ya no tengo la presión de tener que estar a la altura de algo», señala. No obstante, Larsson reconoce haberse sentido «desalentada» al percibir que el público «ignoraba por completo» su propuesta: «Tienes que seguir hacia adelante y hacer como si nada, mostrarte emocionada, cuando por detrás es otra cosa».

Larsson se está refiriendo al modesto rendimiento comercial de todos sus discos posteriores a su segundo álbum y debut internacional, ‘So Good‘ (2017), que sigue siendo uno de los más exitosos de la historia del streaming, sobre todo gracias al impacto de ‘Lush Life’. En comparación, los números tanto de ‘Poster Girl‘ (2021) como de ‘Venus‘ (2024) y ‘Midnight Sun’ (2025) no fueron los esperados. Ahora, independiente y dueña de sus másters, como nos contó en una entrevista el año pasado, Larsson vuelve, decidida, a la actualidad musical.