Zara Larsson / Midnight Sun

Al menos en lo artístico, Zara Larsson ha dado este año con una de sus mejores canciones. Tras el resbalón que supuso ‘Venus‘, ‘Midnight Sun‘ es ese tema que sirve para asentar su marca, al margen de los números que le aporte.

Si alguna vez te pareció que su voz sonaba demasiado a la de Rihanna, o que sus producciones eran genéricas, esta es la grabación emblema que hará que nunca confundas a Larsson con otra cantante. La artista contempla la noche de verano que en el norte nunca acaba, con toda la intención de dar con un himno bailable, y a la vez cierto aire de espiritualidad. Nos metemos de lleno en su Suecia natal.

- Publicidad -

‘Blue Moon’ es su continuación lógica en la secuencia del álbum también llamado ‘Midnight Sun’, pues estamos ante otra forma de contemplación del cielo, a través de la luna y de las estrellas. Igualmente hacen buenas migas estas canciones con otro de los singles, el noventero ‘Crush‘, una historia de amor frustrado con similar potencial comercial; con la explosiva ‘Hot & Sexy’, e incluso con ‘Eurosummer’, con todo lo diferente que esta pueda parecer. Dominada por un acordeón, es mucho más mediterránea, eurovisiva y kitsch, en el buen sentido de la palabra. Pero su intención hedonista es idéntica: «seré tu chica durante dos meses, le dirás a tus amigos que soy demasiado divertida / Desnuda, nunca sobria, esto es un euroverano». O sea, lo que la mayoría espera de un álbum de Zara Larsson.

Sin embargo, ella ha querido ofrecer más, con resultados desiguales. El primer single del álbum fue en verdad ‘Pretty Ugly‘. El susto que pega en la secuencia es tal que Zara Larsson ha tenido que meterle una intro al final del tema anterior, ‘Blue Moon’. Escuchamos una conversación en la que ella y su co-productor MNEK, con quien ha vuelto a trabajar en este álbum tras casi una década, charlan sobre volverse «locos», «locos de verdad». ‘Pretty Ugly’ tiene todo su derecho a defender lo feo, a reivindicar que las mujeres no tengan que ser siempre unas princesas, y a sonar como un grupo de k-pop imitando a Gwen Stefani o incluso a Die Antwoord. Pero no hay correspondencia ninguna con el resto del álbum ni tiene demasiado sentido aquí. Pegaría más en un álbum de Kesha.

- Publicidad -

Y finalmente el álbum adopta un tono confesional un tanto inesperado y deprimente. Zara Larsson nos cuenta que no ha conseguido ser la estrella que quería en las letras de ‘The Ambition’ y ‘Saturn’s Return’. La primera habla amargamente sobre pelear por la validación, sobre lo que siente al verse en carteles, sobre su aspiración de que su nombre llegue a Hollywood Boulevard y sobre el dolor de que «los números importen más que las palabras». Peor aún, la segunda dice lo siguiente: «cuando tenía 17, no tenía paciencia / dije que para los 20 estaría llenando estadios, no ocurrió, así que cambié la fecha objetivo / puede que me lleve otros 20 años y está bien / ¿no es muy loco el concepto del tiempo? / éramos unos críos y ahora mis amigos están teniendo hijos». Si Zara Larsson quiere llenar estadios, estas dos canciones no parecen el camino.

Tras esta bajona, la artista remonta con una ‘Puss Puss’ de ambiente ligeramente tropical, austero, que al final se acelera. «Puss Puss» significa «Beso Beso» en sueco, lo ha colocado en la matrícula de un coche que aparece en el vídeo de ‘Pretty Ugly’, también en el estribillo de ‘Hot & Sexy’ y ahí es de nuevo, donde sí percibimos el sello de Zara Larsson.