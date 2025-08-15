La tentación llama a Zara Larsson, pero ella es más fuerte

El 26 de septiembre se publica el nuevo disco de Zara Larsson, ‘Midnight Sun’. El primer adelanto, ‘Pretty Ugly‘, ha terminado siendo eclipsado por el viral de ‘Midnight Sun‘, una de las mejores canciones del verano 2025, y hoy viernes llega un tercer avance llamado ‘Crush’.

‘Crush’ es una inmediata producción de pop dance, repleta de los trucos melódicos e instrumentales que definen el estilo de su productor principal, Zhone, quien se encuentra detrás de las producciones de ‘Rush’ de Troye Sivan o ‘Fast’ de Demi Lovato. ‘Crush’ es prima hermana de ambas, pero se diferencia gracias a su temática. No, este no un ‘Crush’ como lo entendía Jennifer Paige.

‘Crush’ halla a Larsson «en la zona gris de la moralidad», fantaseando con un hombre mientras mantiene una relación sana con otro, y a pesar de que sabe que este desvío puede «arruinarle la vida». A Zara le excita el «secretismo» de la relación, se siente «peligrosa» cuando aquel chico le llama a escondidas, le engancha su «atención» y se pregunta de dónde nace su ímpetu de «destrucción».

‘Crush’ resulta ser un ejemplo de responsabilidad emocional cuando Larsson expresa, en la segunda estrofa, que ha hablado con su pareja y «es mejor que cortemos la comunicación». Sin embargo, Larsson nunca niega su deseo por la otra persona, simplemente no lo consuma.

La dura «realidad» es que ese «crush», para Zara Larsson, nunca dejará de ser una fantasía. Por eso, Larsson hace un juego de palabras entre las palabras «crush» y «crushed», porque Larsson se siente «devastada», pero sabe que, en el fondo, nunca hubo amor.

