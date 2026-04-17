Tyla y Zara Larsson son dos diosas pop en ‘She Did it Again’

Tyla sigue presentando su disco ‘A-Pop’ y, esta vez, se ha asegurado de captar la atención de un público distinto al suyo, pero ya bastante masivo: el de Zara Larsson, estrella invitada en el single.

‘She Did It Again’ es una exquisita producción de corte dancehall y afrobeat, estilo que define la carrera de Tyla, pero no tanto la de Zara Larsson, más acostumbrada al pop bailable.

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Ambas fluyen como peces en el agua en ‘She Did It Again’, evocando los puntuales aunque importantes momentos caribeños de Rihanna, e invocando ‘Oops!… I Did It Again’ de Britney Spears en la letra (como ya sugería el título), además de exudar sensualidad en sus interpretaciones vocales. ¿La única pega? Sus timbres son difíciles de distinguir, por lo que la personalidad de ambas no acaba de quedar demasiado definida en la grabación.

El videoclip intenta solucionar ese pequeño problema, funcionando como una especie de remake moderno del vídeo de ‘Beautiful Liar’ de Shakira y Beyoncé y a otros clips de pop icónicos.

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Otros se están acordando, en realidad, del dueto de Rihanna y Shakira en ‘Can’t Remember to Forget You’. Por suerte, ‘She Did It Again’, en su estilo afrobeat, no es tan vinculable a esas tres canciones y se acerca más al concepto de pop global de nuestra época.

‘She Did it Again’ merece el éxito de ‘Chanel’, el último hit de Tyla, y de ‘Stateside’, el actual éxito de Zara Larsson con PinkPantheress.

