MET Gala 2026: el esqueleto de Beyoncé, Bad Bunny anciano…

Como cada primer lunes de mayo, una nueva edición de la MET Gala se ha celebrado en Nueva York reuniendo a decenas de celebridades y estrellas de la música pop. Beyoncé ha servido uno de los vestidos más comentados, portando un esqueleto hecho de diamantes. Además, también se trataba de una de las coanfitrionas del evento, junto a Venus Williams y Nicole Kidman.

También han destacado Rihanna y A$AP Rocky, Katy Perry vestida de monja del futuro y el look envejecido, literalmente, de Bad Bunny. El dress code de la noche era ‘La moda es arte’.

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