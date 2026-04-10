La maquinaria promocional hacia el estreno de ‘El diablo viste de Prada 2’ ya está en marcha y hoy conocemos el sencillo principal de la banda sonora de la película. ‘Runway’ es el adelantado dueto de Lady Gaga y Doechii, que propone el estilo house noventero esperado, aunque con alguna sorpresa.

La primera es el aparente poco protagonismo de Lady Gaga, quien se queda con la primera estrofa hablada -en el estilo de su tema ‘Babylon’- y canta el estribillo, pero la mezcla la hace sonar más como un sample que como una toma vocal original. Es Doechii quien pisa fuerte en esta “pasarela” con su descaro y personalidad.

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La segunda es el plantel de colaboradores, que incluye, sorprendentemente, a Bruno Mars en la composición y producción. Tiene pinta de que el hook “Yes, got the front row screaming / Okay (Okay), okay (Okay)” es suyo. Aunque el gancho más llamativo de la canción es ese “biiiitch” del estribillo, semidesafinado: el típico que al principio incomoda y después engancha.

Después, los créditos nos llevan en realidad a ‘Mayhem‘, ya que encontramos en ‘Runway’ a dos de sus principales creadores, Andrew Watt y Cirkut. Sin embargo, ‘Runway’ apuesta por un disco-house colorido, chic y afrancesado, en la línea de la Kim Petras de ‘Problématique‘ (2023), nada oscuro. La firma de Cirkut se nota en los sintes arrugados del final.

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Pasado el susto de descubrir que Lady Gaga parece un cameo o una artista invitada en la que suponíamos una canción propia, ‘Runway’ resulta ser algo más de lo que parece en una primera escucha. Y quizá la poca presencia de Gaga tenga sentido: se rumorea que Gaga ha contribuido más de una canción a la banda sonora, y más de dos.

- Publicidad - ¿Qué te parece Runway de Lady Gaga y Doechii? ¡Me ha encantado! ¡Temazo!

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