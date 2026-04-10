La maquinaria promocional hacia el estreno de ‘El diablo viste de Prada 2’ ya está en marcha y hoy conocemos el sencillo principal de la banda sonora de la película. ‘Runway’ es el adelantado dueto de Lady Gaga y Doechii, que propone el estilo house noventero esperado, aunque con alguna sorpresa.
La primera es el aparente poco protagonismo de Lady Gaga, quien se queda con la primera estrofa hablada -en el estilo de su tema ‘Babylon’- y canta el estribillo, pero la mezcla la hace sonar más como un sample que como una toma vocal original. Es Doechii quien pisa fuerte en esta “pasarela” con su descaro y personalidad.
La segunda es el plantel de colaboradores, que incluye, sorprendentemente, a Bruno Mars en la composición y producción. Tiene pinta de que el hook “Yes, got the front row screaming / Okay (Okay), okay (Okay)” es suyo. Aunque el gancho más llamativo de la canción es ese “biiiitch” del estribillo, semidesafinado: el típico que al principio incomoda y después engancha.
Después, los créditos nos llevan en realidad a ‘Mayhem‘, ya que encontramos en ‘Runway’ a dos de sus principales creadores, Andrew Watt y Cirkut. Sin embargo, ‘Runway’ apuesta por un disco-house colorido, chic y afrancesado, en la línea de la Kim Petras de ‘Problématique‘ (2023), nada oscuro. La firma de Cirkut se nota en los sintes arrugados del final.
Pasado el susto de descubrir que Lady Gaga parece un cameo o una artista invitada en la que suponíamos una canción propia, ‘Runway’ resulta ser algo más de lo que parece en una primera escucha. Y quizá la poca presencia de Gaga tenga sentido: se rumorea que Gaga ha contribuido más de una canción a la banda sonora, y más de dos.