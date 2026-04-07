Así suena ‘Runway’, la colaboración de Lady Gaga y Doechii

El tráiler final de ‘El diablo viste de Prada 2’ ha llegado con sorpresa. En un principio, se sabía que Lady Gaga haría un cameo en la secuela de la cinta de 2006. Ahora sabemos que es más que eso. Gaga formará parte del soundtrack oficial de la película en una canción junto a Doechii. Esta se llama ‘Runway’ y ya sabemos cómo suena.

‘Runway’ no solo es el título de la canción, sino también el nombre de la revista de moda liderada por el personaje de Meryl Streep en la película, Miranda Priestly. El tema suena durante todo el tráiler, especialmente las barras de Doechii: «Sirve un poco de ‘sass’ con un poco de culo / Gira un poco, hazles saber que soy esa chica».

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La música destaca por su gran inspiración en el house, que por otro lado también es la música que suele escucharse durante las pasarelas de moda. Después del rap de Doechii en los versos, Lady Gaga llega al estribillo con un ‘killer hook’: «Puedo convertir la pista de baile en una pasarela» o «Naciste para la pasarela», se le escucha cantar.

‘El diablo viste de Prada 2’ estará también dirigida por David Frankel y llegará a los cines el próximo 1 de mayo. Siendo este un viernes, lo más posible es que ‘Runway’ también llegue a plataformas ese mismo día.