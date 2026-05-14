Madonna, Shakira y BTS, en la final del Mundial de Fútbol

El Mundial de Fútbol se celebra a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Finalizará el día 19 de julio en Nueva Jersey y en esa fecha se ha anunciado un «halftime show» para la final, similar al de la Super Bowl con tres grandes cabezas de cartel: Madonna, Shakira y BTS. El partido está previsto tal día a las 21.00 horas en la península, las 20.00 en Canarias.
En un vídeo subido a redes, Chris Martin explica a Elmo que será la primera vez que este show se realice, con fines benéficos, en colaboración con Global Citizen. Madonna es la primera sugerencia, luego BTS aparecen al teléfono y la cerdita Peggy y la rana Gustavo sugieren que se una alguien más que resulta Shakira.
BTS vienen de publicar su primer disco tras un parón durante el cual sus miembros han estado realizando el servicio militar, ‘ARIRANG‘, ya rondando los 4 millones de copias y a la cabeza de las ventas de 2026. Shakira ha compuesto el tema ‘Dai Dai‘, a punto de estrenarse, y seguramente lo interpretará, un par de meses antes de actuar en el Estadio Shakira en Madrid.
En cuanto a Madonna, durante el mes de julio publicará el esperado ‘Confessions II’, que está teniendo una de las promos más imaginativas de su carrera, de Coachella junto a Sabrina Carpenter al corto de más de 10 minutos que se presentará en Tribeca.
Una escucha de la mitad de los temas del álbum ha tenido lugar estos días en Londres y otra en Nueva York. Los asistentes hablan de un disco de house de Chicago y techno de Detroit con pasajes de spoken word, destacando la pista llamada ‘Danceteria’. Podéis ver recopiladas las impresiones de la fiable periodista y escritora Lucy O’Brien (MOJO, el libro ‘Like an Icon’) en nuestro foro de Madonna.