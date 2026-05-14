Madonna, Shakira y BTS, en la final del Mundial de Fútbol

El Mundial de Fútbol se celebra a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Finalizará el día 19 de julio en Nueva Jersey y en esa fecha se ha anunciado un «halftime show» para la final, similar al de la Super Bowl con tres grandes cabezas de cartel: Madonna, Shakira y BTS. El partido está previsto tal día a las 21.00 horas en la península, las 20.00 en Canarias.

En un vídeo subido a redes, Chris Martin explica a Elmo que será la primera vez que este show se realice, con fines benéficos, en colaboración con Global Citizen. Madonna es la primera sugerencia, luego BTS aparecen al teléfono y la cerdita Peggy y la rana Gustavo sugieren que se una alguien más que resulta Shakira.

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BTS vienen de publicar su primer disco tras un parón durante el cual sus miembros han estado realizando el servicio militar, ‘ARIRANG‘, ya rondando los 4 millones de copias y a la cabeza de las ventas de 2026. Shakira ha compuesto el tema ‘Dai Dai‘, a punto de estrenarse, y seguramente lo interpretará, un par de meses antes de actuar en el Estadio Shakira en Madrid.

En cuanto a Madonna, durante el mes de julio publicará el esperado ‘Confessions II’, que está teniendo una de las promos más imaginativas de su carrera, de Coachella junto a Sabrina Carpenter al corto de más de 10 minutos que se presentará en Tribeca.

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Una escucha de la mitad de los temas del álbum ha tenido lugar estos días en Londres y otra en Nueva York. Los asistentes hablan de un disco de house de Chicago y techno de Detroit con pasajes de spoken word, destacando la pista llamada ‘Danceteria’. Podéis ver recopiladas las impresiones de la fiable periodista y escritora Lucy O’Brien (MOJO, el libro ‘Like an Icon’) en nuestro foro de Madonna.