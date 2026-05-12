Madonna anuncia «película» de ‘Confessions II’

Ya sabemos qué ocurre con los vídeos de ‘Confessions II’. Madonna regresará al Festival de Tribeca el próximo 5 de junio para estrenar la película del disco, que girará en torno a las seis primeras canciones del tracklist, incluyendo ‘I Feel So Free’ y ‘Bring Your Love’, su colaboración con Sabrina Carpenter.

La cinta está dirigida por David Toro y Solomon Chase y se sabe que «excederá los 10 minutos» y que presentará las seis primeras canciones de ‘Confessions II’ en formato visual. Es decir, a partir del 5 de junio podremos escuchar 4 nuevos temas del disco. Así lo indica la descripción oficial de la película: «Una pieza individual y continua, uniendo secuencias musicales interconectadas en una inmersiva experiencia cinemática».

- Publicidad -

Se concreta que «cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno siendo un thriller sexy, un delirio dance o un épico sueño febril». Todo, alrededor de una «jodida noche de fiesta» que termina en «terreno sagrado»: la pista de baile. Después del estreno, Madonna tendrá una conversación exclusiva con Jimmy Fallon junto a los directores de la cinta.