Escucha ‘I Feel So Free’, pista 1 de ‘Confessions II’ de Madonna

Madonna da comienzo a la promoción de su nuevo disco ‘Confessions II‘ con el tema del que lanzaba un «teaser» hace unos días, ‘I Feel So Free’. Según su fiable página de fans, DrownedMadonna, será la pista 1 del nuevo disco. No es un single del álbum -pues primero se publicaba que sí lo era, y después tal dato se borraba-, sino una bienvenida para el mismo.

Muy reminiscente de ‘Future Lovers’, el tema con sample de Donna Summer que abrió la gira ‘Confessions Tour’, la canción es una celebración absoluta de la pista de baile. Desacelera los bpm’s en su momento de bajona («me cuesta mucho confiar en la gente, ¿me puedes culpar?»). Y enseguida recupera el ritmo cuando Madonna encuentra de vuelta la pista de baile («por eso voy a bailar»), donde incorpora un fabuloso sample de máquina de escribir.

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Con un doble estribillo muy pegadizo (primero «come and meet me on the dancefloor» y luego «I feel so free»), el tema supone la reconciliación con la pista disco-house tan anhelada por los seguidores de «Confessions I», dejando como única duda si esta era será la primera que no contendrá ninguna «reinvención» de la cantante.

De momento se desconoce cuándo se subirá este «buzz single» a plataformas, de momento se desconoce cuándo saldrá el verdadero primer single, de momento se desconoce si es cierto que Madonna actuará junto a Sabrina Carpenter esta noche a las 21.00 en Coachella (las 6.00 de la mañana en la España peninsular). Pero no dejéis de visitar nuestro foro de Madonna. Hierve.

i feel so free madonna leak confessions II pic.twitter.com/KQl37FV4S8 — ✨ 𝐬𝐚𝐫𝐚 pour leane (@jealoustypeja) April 17, 2026