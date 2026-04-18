Madonna y Sabrina Carpenter defienden la comunicación real frente a un montón de móviles en Coachella

Sabrina Carpenter ha vuelto a bordar su actuación en Coachella. Un show con algún punto kitsch (los perros de ‘Manchild’) pero en general dinámico, elegante en la mayoría de escenarios, cuidado y pensado plano a plano. Geena Davis y Terry Crews han sido los nuevos invitados en lugar de Susan Sarandon y Will Ferrell.
La gran novedad del segundo fin de semana, como se rumoreaba y confirmaba Guy O’Seary tan sólo unas horas antes, era la aparición de Madonna, en plena pre-campaña de su nuevo disco ‘Confessions II’, del que se ha avanzado el tema ‘I Feel So Free‘ no en otro sitio que en las radios. En Instagram te explicamos por qué.
M ha aparecido después de ‘Juno’ para ofrecer 12 minutos de show. Algo encorsetada en ‘Vogue’, quizá por su insólito gusto por actuar bajando escaleras, y en principio escoltada por un gélido playback, la artista se ha ido soltando a medida que avanzaba el concierto.
En un momento, ha llegado a bromear sobre la altura de Sabrina Carpenter («es la primera vez que actúo con alguien más bajo que yo») y ha realizado un largo «speech» sobre astrología porque acabamos de entrar en la «nueva luna de Tauro». El signo de Sabrina. También ha recordado que hace 20 años presentó ‘Confessions I’ en el mismo recinto, «con las mismas botas y el mismo corsé».
Carpenter y Madonna han presentado una canción inédita colaborativa titulada presumiblemente ‘Bring Your Love’ (también podría llamarse ‘I Did It For Love’), en la que cantan de manera muy visible sobre ser feliz «al margen de los números» y la presión de las redes sociales. A su término, Madonna ha realizado un discurso sobre la necesidad de reconectar con los demás e incluso se ha animado a cantar 4 frases del tema que hablaba sobre ello en ‘Confessions on a Dancefloor’, ‘Get Together’.
Acto seguido, ambas se han arrodillado para entonar ‘Like a Prayer’, esta vez sí en crudo directo, grabadas paradójicamente por todos los móviles presentes en Coachella.