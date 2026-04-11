Coachella es de Sabrina Carpenter: furros, coches y Susan Sarandon

Sabrina Carpenter prometió entregar su show «más ambicioso» hasta la fecha en su regreso a Coachella como cabeza de cartel. El festival californiano dio comienzo a su nueva edición en la noche de este viernes 10 de abril, con el de Carpenter siendo el concierto más esperado. Hay muchos motivos por los que ha cumplido su promesa. Además, Carolina Durante han hecho su debut en el evento, Turnstile han rendido homenaje al padre de Brendan Yates y Teddy Swims ha invertido en invitados.
La autora de ‘Man’s Best Friend’ comenzó su set con un corto en el que ella aparece como una motorista que se pasa del límite de velocidad y es detenida por, ni más ni menos, un policía interpretado por el mítico actor Sam Elliott. Este es el primero de varios cameos del más alto nivel. Sin embargo, queda claro desde que camina por la pasarela al son de ‘House Tour’ que lo memorable del set van a ser los elaborados escenarios.
Estos incluyeron las colinas de Hollywood, cuyo icónico cartel es convertido a «Sabrinawood», como no podía ser de otra forma; un despliegue de coches vintage, bailarines y fuentes de agua por toda la tarima durante ‘Tears; y una bizarra fantasía furry, con el equipo de baile masculino caracterizado como caniches, para ‘Manchild’.
Sabrina no dejó a nadie indiferente con sus invitados. Susan Sarandon interpretó un monólogo como la Carpenter del futuro en el que reflexionó sobre sus años salvajes en la industria musical, hablando de su nieta y cómo es percibida por ella: «La tía Sabrina es feliz, pero no sonríe». A esta le siguieron Will Ferrell, haciendo de un divertido electricista, y la voz de Samuel L. Jackson durante ‘Juno’: «Termina la puta canción», exclamó el actor.
La actuación no estuvo exenta de su pizca de polémica. En un momento tranquilo del set, con Sabrina al piano, una asistente del público soltó un grito de júbilo conocido como zaghrouda, típico de la cultura árabe, que la cantante confundió con el canto tirolés, el ‘yodeling’: «¿Esto es lo que hacéis? No me gusta», soltó Carpenter.
En el resto de la jornada, la actuación de Turnstile destacó por su elemento de actualidad. La introducción del show corrió a cargo de Bill Yates, el padre del vocalista Brendan Yates, que recientemente fue atropellado por el exguitarrista de la banda de su hijo: «Han estado practicando en casa desde hace 13 años. Han dejado el sótano vacío hace poco», se oyó por los altavoces.
Teddy Swims, por otro lado, invitó al escenario a figuras tan inmensamente diferentes como Joe Jonas, Vanessa Carlton y David Lee Roth. Al primero lo presentó como «el Jonas Brother más sexy y talentoso» antes de interpretar ‘When You Look Me In The Eyes’ a dúo. Lo mismo ocurrió con ‘A Thousand Miles’ y Vanessa Carlton, antes de que el vocalista de Van Halen lo diese todo con ‘Jump’.
Por último, Carolina Durante realizaron su debut en el festival, adelantado por un billboard icónico desde ya: «Burgers. Soccer. My mom», se lee, en referencia a la letra de ‘Hamburguesas’.
sabrina carpenter’s stage design for coachella is INSANE pic.twitter.com/kMsfXjpHmW
— SITA (@raspberhrriies) April 11, 2026
lo siento pero sabrina carpenter nos acaba de dar la MEJOR presentación del pop en un coachella nunca antes visto pic.twitter.com/hFjG23We3q
— ؘjuandi (@poxelse) April 11, 2026
sabrina carpenter really brought THE susan sarandon on stage with her for her coachella set WTF THIS IS SO ICONIC pic.twitter.com/VfHNieKvAN
— sebastián (@lovingcmila) April 11, 2026
sabrina carpenter cantando manchild en coachella frente a miles de personas y puso a hombres vestidos como PERROS lo iconico que es esto pic.twitter.com/X5KX4NyPN5
— ؘjuandi (@poxelse) April 11, 2026
PRETTY GIRL AVENUE! ‘House Tour’ para o #Sabchella. pic.twitter.com/pbvC4lUBxv
— Updates Sabrina Brasil 🐾 (@UpdatesBrinaBR) April 11, 2026
she ended her set like the end of a movie it’s so cool pic.twitter.com/6jWWlaRxsR
— ✰ (@joyfemmes) April 11, 2026