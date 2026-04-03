El ex-guitarrista y miembro fundador de Turnstile, Brady Ebert, ha sido arrestado después de presuntamente atropellar con su automóvil al padre de su ex-compañero de banda, Brendan Yates. Ebert fue detenido el 31 de marzo en Maryland y acusado de un cargo de intento de asesinato en segundo grado y un cargo de agresión en primer grado, informa Pitchfork.

El padre de Yates, William Yates, ha tenido que ser intervenido en quirófano tras sufrir un “trauma físico severo” en las piernas tras el presunto atropello.

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El incidente sucedió el pasado domingo 29 de marzo, cuando según relata el comunicado de Turnstile a Pitchfork, Ebert se acercó a la entrada de la casa de Yates, llamó su atención tocando la bocina y gritándole insultos, y después se fue y volvió con su automóvil y lo atropelló «de forma intencionada», mientras el padre estaba parado en su entrada.

En su comunicado, Turnstile detalla los antecedentes que llevaron al incidente, explicando que la banda ya había cortado lazos con Brady Ebert en 2022 debido a “un patrón constante de comportamiento dañino que afectaba a él mismo, a la banda y a la comunidad”. Según el grupo, “elegimos proteger su privacidad y las circunstancias de su salida, incluso cuando él no hizo nada que mereciera esa protección”, pero a lo largo de los meses siguientes, las amenazas de Ebert continuaron escalando, desembocando en el ataque físico de la semana pasada.

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El comunicado también describe el ataque de forma directa: “La semana pasada, esa violencia llevó a un ataque físico cuando Brady fue a la casa de los padres de Brendan y usó su vehículo para atropellar al padre de Brendan, causándole graves traumatismos físicos”. La banda expresó su alivio de que William Yates sobreviviera al ataque y fuera intervenido quirúrgicamente con éxito, señalando que “esperamos el mejor resultado posible en su recuperación”.