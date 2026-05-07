Shakira presenta la canción del Mundial 2026: ‘Dai Dai’

Shakira será la encargada de interpretar, de nuevo, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA, que este año tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos. Se titula ‘Dai Dai’ y se trata de una colaboración con Burna Boy. La artista colombiana ha mostrado alrededor de un minuto de tema, pero la versión completa, junto con el videoclip, estarán disponibles el 14 de mayo.

«Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai'», se lee en la publicación de la colombiana, que seguramente aprovechó su masivo concierto en Copacabana para grabar el spot. El clip comienza recordando que Shakira ya ha estado involucrada en tres ocasiones anteriores con el mundial de fútbol, mostrando los balones de cada competición.

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El primero fue el de Alemania 2006, en el que ‘Hips Don’t Lie’ se erigió como el himno no oficial del torneo. A este le siguieron el de Sudáfrica 2010, con el famoso ‘Waka Waka’, y el de Brasil 2014, con ‘La La La’. Esta última tampoco fue el himno oficial.

La nueva canción toma el afrobeat como principal referencia, con la artista colombiana cantando sobre el destino: «Sabía desde el día que naciste / Que estás en el lugar al que perteneces». El estribillo, por otro lado, es una mezcla de idiomas, empezando desde el italiano con el «dai dai» y pasando por el francés («allez») o el inglés («let’s go»).