Justin Bieber intentará resarcirse con el inminente ‘SWAG’

Según hemos visto en redes durante las últimas horas, un tablón de anuncios ha aparecido en Islandia con una foto de Justin Bieber, y la palabra ‘SWAG’ inserta en él, junto al aviso de letras «explícitas».

Se piensa, por tanto, que ‘SWAG’ podría ser el nombre de un nuevo proyecto, bien un single, o bien un disco completo. Se espera confirmación en breve, ¿acaso este viernes 10 de julio o el que viene?

El disco de Justin Bieber es más necesario que nunca para que el artista se enderece, tras una etapa turbulenta marcada por los problemas personales y de salud. Sobre algunos de ellos ha hablado de todas las maneras posibles. ¿Volverá el artista que nos dio una joya de pop tan decidida y fundamental para el pop reciente como fue ‘PURPOSE‘? Seguiremos informando.

A mysterious billboard featuring Justin Bieber with the tag “SWAG” was spotted in Iceland.

What do you think it means?

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 10, 2025