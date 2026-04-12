Justin Bieber emociona a Coachella con un portátil y YouTube

El show de Justin Bieber en el primer fin de semana de Coachella ha inundado completamente las redes sociales. Este fue absolutamente todo lo contrario al headliner de Sabrina Carpenter la noche anterior: nada de cambios de vestuario, escenarios elaborados… Solo un micro y un portátil con YouTube. Con esto y su voz, Bieber devolvió a miles de espectadores a algunos de los años más felices de sus vidas.

‘Bieberchella’ siguió la línea de su comentada actuación en la última gala de los Grammy, en la que interpretó ‘YUKON’ sin camiseta y tan solo acompañado de una guitarra y una máquina de loops. En esta ocasión, el artista canadiense salía al escenario como uno de los mejor pagados del festival (10 millones de dólares a lo largo de dos findes), además de, probablemente, el más esperado de esta edición: «Sé por qué estáis aquí… Yo también estoy aquí por Bieber», bromeó Julian Casablancas en su set, que tuvo lugar justo antes del de Bieber.

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Este comenzó con las canciones de sus últimos dos discos, ‘SWAG’ y ‘SWAG II’, hasta que el set cambió a su parte más memorable. Justin se sentó delante de su portátil en el escenario principal de Coachella y preguntó a sus fans qué canciones querían oír. Además de sus clásicos, Bieber también recordó algunos de sus encuentros recientes con los paparazzis, que no dudó en reproducir delante de todos, así como diferentes memes. Todo, mientras se enfrentaba al wifi del festival.

Bieber realizó un recorrido a su carrera que quedará en la mente de todos y todas las beliebers. Este se limitó a buscar las canciones en YouTube y a cantar sobre ellas. Así sonaron ‘Baby’, ‘Favourite Girl’, siendo la primera vez que la cantaba desde 2013; ‘That Should Be Me’ o ‘Beauty And a Beat’. El artista también se vio emocionado al reproducir las versiones de Chris Brown y Ne-Yo con las que consiguió su primer contrato discográfico, allá por 2008.

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El show continuó con la presencia de Dijon, Tems, Wizkid, Mk.gee y The Kid Laroi, que fueron invitados al escenario. Absolutamente todo Coachella estaba pendiente de la actuación de Bieber, incluida Katy Perry. Esta protagonizó un divertido vídeo en el que reacciona al set del cantante en vivo: «Gracias a Dios que tiene YouTube Premium, no quiero ver ningún anuncio».

Aunque muchos ven la actuación como un momento realmente emocionante, de reconciliación con el pasado, muchos otros han criticado a Bieber por su falta de esfuerzo. Siendo probablemente el artista mejor pagado de la edición, un usuario escribe en X: «¿Qué está haciendo Justin Bieber? ¿Me estás contando que ha sido el más pagado para hacer esta mierda?», mientras adjunta un vídeo de Bieber reproduciendo el meme de «deez nuts».

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En el resto de la jornada, Addison Rae invitó a Maddie Ziegler a su set, sombr sorprendió a todos con su interpretación de ‘1979’ junto al mismísimo Billy Corgan, y Geese, como no podía ser de otra forma, realizaron su cover de ‘Baby’ en directo por primera vez.

Estos 8 minutos de Justin Bieber cantando sus temas viejos los voy a atesorar en mi corazón por el resto de mi vida. GRACIAS JUSTIN, GRACIAS#BIEBERCHELLA pic.twitter.com/dQ8N6sVHOI — Miku¹⁶ ⁴³ (@FashionXGirl_) April 12, 2026