Las 5 mejores actuaciones de los Grammy 2026

Los Grammys 2026 estuvieron marcados por la merecida (y política) victoria de Bad Bunny, llevándose el Grammy a Álbum del Año por ‘Debí Tirar Más Fotos’. Las actuaciones, otro año más, pasaron a un segundo lugar y lo cierto es que pocas de las 18 totales sorprendieron realmente. Bruno Mars siendo una parodia de sí mismo, el extraño medley de Artistas Revelación, el típico homenaje… A continuación, 5 actuaciones que merecieron la pena.

Tyler, the Creator

Se sabe ya que el rapero californiano es uno de los mejores en el escenario. Si hemos dicho que la mayoría de actuaciones no han sorprendido, todo lo contrario se aplica a Tyler. Caracterizado como el personaje principal de ‘CHROMAKOPIA’, este comenzó con una eléctrica interpretación de ‘Thought I Was Dead’. Pinceladas de ‘Like Him’ suenan mientras el artista conversa con Regina King. El resto de la actuación -atropellándose a sí mismo, volando el decorado por los aires durante ‘Sugar On My Tongue’ y bailando hasta el infinito- es una delicia.

- Publicidad -

Justin Bieber

La actuación del canadiense ha sido una de las más comentadas y se ve a simple vista por qué. Guitarra, espejo, pedal y boxers: lo único que acompañaba a Bieber en el escenario. Más allá de esto, la interpretación de ‘Yukon’ no solo fue una de las más disfrutables, sino también de las más reales. Siendo coherente con lo transmitido en su era de ‘SWAG’, Justin ha optado por mostrarse tal y cómo es, prescindir de artificios y poner todo el foco en la música. Los fans ya están pidiendo esta versión en plataformas.

Sabrina Carpenter

Da igual que no haya ganado ninguna estatuilla, porque en lo que se refiere a actuaciones Sabrina siempre es un sí rotundo. Conceptos interesantes, diversión, presencia y desparpajo vocal son algunos de los elementos que la artista siempre incorpora en sus números, y su aerolínea particular al son de ‘Manchild’ no fue diferente. Incluso le perdonamos que incluyese una paloma al final del número sin razón aparente. PETA ya le ha llamado la atención.

Sabrina Carpenter performing the nominated song of the year “Manchild” at the #GRAMMY awards. pic.twitter.com/MW2lfrQB7b — SabrinaUpdates (@charts_sabrina) February 2, 2026

- Publicidad -

Lady Gaga

Con un outfit tan pesadillesco como icónico, Lady Gaga incendió el escenario -literalmente- convirtiendo ‘Abracadabra’ en un banger de rock absoluto. Sí, comparado con otras actuaciones que hemos visto de ella esta es más bien minimalista, pero tanto la realización del número, con planos rápidos y estáticos, como la nueva vía musical que toma la canción son igualmente fascinantes. Y además te toca los teclados.

🚨 LADY GAGA'S FULL PERFORMANCE OF ABRACADABRA AT THE #GRAMMYs pic.twitter.com/kkI8DCpW7a — jam (@jdkaknak) February 2, 2026

- Publicidad -

Homenaje a D’Angelo y Roberta Flack, dirigido por Ms. Lauryn Hill

Nadie se imaginaba que los Grammys de este año incluirían un dueto de la mismísima Ms. Lauryn Hill con D’Angelo, lo cual nunca ocurrió cuando el visionario cantante estaba con vida. ‘Nothing Even Matters’, sacada del clásico álbum de Hill, es el tema con el que comienza el emocionante homenaje a dos gigantes del soul y el R&B. A esto le sigue un carrusel de artistas y temazos: Jon Batiste, Leon Bridges, John Legend, Chaka Khan, Wyclef Jean… Y que además cierra con un mini regreso de los Fugees con ‘Killing Me Softly With His Song’. Qué más pedir.