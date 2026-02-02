Bad Bunny gana Álbum del Año en unos Grammys muy repartidos

Bad Bunny puede considerarse el gran ganador de los Grammys al haber obtenido el galardón a Álbum del Año por el excelente ‘Debí tirar más fotos’, también uno de los discos más exitosos de 2025 en Estados Unidos en el ámbito comercial. Benito obtenía también galardones como el Álbum de Urban Latino o Mejor Canción Global por ‘Eoo’.
Benito, que se ha quedado en el sitio cuando ha escuchado su nombre de boca de Harry Styles, ha subido al escenario con los ojos llorosos y ha dedicado el premio a Puerto Rico. Ha realizado su discurso en español pero justo ha introducido unas palabras en inglés: «Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para perseguir sus sueños», en clara referencia a la migración. Su «beef» contra Trump continuará el próximo domingo en la Super Bowl en la que promete ser la semana más importante de su vida.
Sin embargo, el tema ‘Debí tirar más fotos’ no triunfaba en Mejor Canción o Grabación. Ha sido Billie Eilish quien se ha hecho con el premio a Canción del Año por el viral ‘Wildflower’, mientras Kendrick Lamar ha triunfado en Grabación junto a SZA por ‘luther’. Y en Kendrick hay que detenerse un momento porque también ha ganado varios premios en las subcategorías de rap, como Mejor Álbum por ‘GNX’, Mejor Canción por ‘TV Off’ y Mejor Canción de Rap Melódico por ‘Luther’. Incluso le encontramos en Mejor Actuación de Rap junto a Clipse, Pusha T y Malice.
También están repartidas las categorías de pop. Lady Gaga, que no ha logrado ninguno de los 3 premios principales, se hace con 4 estatuillas más, incluido Álbum de Pop del Año por ‘Mayhem’. Lady Gaga ha interpretado una versión electro-rock de ‘Abracadabra’ en la ceremonia -sigue sin existir ninguna otra canción de ‘Mayhem’- y ha tenido unas palabras de agradecimiento para su pareja y sus productores, así como de coraje para otras artistas mujeres. Lola Young ha perdido el Premio Revelación contra Olivia Dean pero ha ganado la Actuación de Pop por ‘Messy’.
La gran derrotada de la noche es Sabrina Carpenter, que no obstante ha aguantado muy bien el tipo mientras veía ganar a otros compañeros, y ha ofrecido una divertida actuación de ‘Manchild’. Situada en una aeropuerto, Sabrina, vestida de capitana, no azafata, se ha subido en una cinta y en un portamaletas rodeada de bailarines, equipajes e incluso una paloma blanca. El fondo country del tema ha quedado evidenciado en alguna coreografía.
Sabrina Carpenter performing the nominated song of the year “Manchild” at the #GRAMMY awards. pic.twitter.com/MW2lfrQB7b
— SabrinaUpdates (@charts_sabrina) February 2, 2026
Entre las curiosidades, Justin Bieber ha hecho una versión acústica de ‘YUKON’ tan solo con un boxer, una guitarra y un pedal.
Otras de las actuaciones de la noche han corrido a cargo de Bruno Mars (que ha interpretado ‘APT.’ y ‘I Just Might’ por separado), Tyler the Creator y un conjunto de «Artistas Revelación» como Addison Rae, Lola Young y Olivia Dean. También se ha realizado un tributo a Ozzy Osbourne.
Grabación del Año
Bad Bunny: “DTMF”
Billie Eilish: “Wildflower”
Chappell Roan: “The Subway”
Doechii: “Anxiety”
Kendrick Lamar & SZA: “Luther” (ganador)
Lady Gaga: “Abracadabra”
Rosé & Bruno Mars: “Apt.”
Sabrina Carpenter: “Manchild”
Canción del Año
Bad Bunny: “DTMF”
Billie Eilish: “Wildflower” (ganadora)
Doechii: “Anxiety”
Huntr/x: “Golden”
Kendrick Lamar & SZA: “Luther”
Lady Gaga: “Abracadabra”
Rosé & Bruno Mars “APT.”
Sabrina Carpenter: “Manchild”
Artista Revelación
Addison Rae
Alex Warren
Katseye
Leon Thomas
Lola Young
The Marías
Olivia Dean (ganadora)
Sombr
Mejor Actuación de Pop
Chappell Roan: “The Subway”
Justin Bieber: “Daisies”
Lady Gaga: “Disease”
Lola Young: “Messy” (ganadora)
Sabrina Carpenter: “Manchild”
Mejor Disco de Pop
Justin Bieber: Swag
Lady Gaga: Mayhem (ganadora)
Miley Cyrus: Something Beautiful
Sabrina Carpenter: Man’s Best Friend
Teddy Swims: I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)
Mejor Disco de Urban latino
Bad Bunny: Debí Tirar Más Fotos (ganador)
Feid: Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin: Mixteip
Nicki Nicole: Naiki
Trueno: EUB Deluxe
Yandel: Sinfónico (En Vivo)
Mejor Disco de Rap
Clipse, Pusha T & Malice: Let God Sort Em Out
Glorilla: Glorious
JID: God Does Like Ugly
Kendick Lamar: GNX (ganador)
Tyler, the Creator: Chromakopia
Mejor Canción de Rap
Clipse: “The Birds Don’t Sing” [ft. John Legend, Voices of Fire]
Doechii: “Anxiety”
Glorilla: “TGIF”
Kendrick Lamar: “TV Off” [ft. Lefty Gunplay] (ganador)
Tyler, the Creator: “Sticky” [ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne]
Mejor Actuación de Rap melódico
Fridayy & Meek Mill: “Proud of Me”
JID, Ty Dolla $ign & 6lack: “Wholeheartedly”
Kendrick Lamar & SZA: “Luther” (ganador)
PartyNextDoor & Drake: “Somebody Loves Me”
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody: “WeMaj”
Mejor Actuación de Rap
Cardi B: “Outside”
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice: “Chains & Whips” (ganador)
Doechii: “Anxiety”
Kendrick Lamar: “TV Off” [ft. Lefty Gunplay]
Tyler, the Creator: “Darling, I” [ft. Teezo Touchdown]
Mejor Disco de R&B
Coco Jones: Why Not More?
Giveon: Beloved
Ledisi: The Crown
Leon Thomas: Mutt (ganador)
Teyana Taylor: Escape Room
Mejor Disco de R&B progresivo
Bilal: Adjust Brightness
Destin Conrad: Love on Digital
Durand Bernarr: Bloom (ganador)
Flo: Access All Areas
Terrace Martin & Kenyon Dixon: Come as You Are
Mejor Canción de R&B
Chris Brown Featuring Bryson Tiller: “It Depends”
Durand Bernarr: “Overqualified”
Kehlani: “Folded” (ganador)
Leon Thomas: “Yes It Is”
Summer Walker: “Heart of a Woman”
Mejor Actuación Tradicional de R&B
Durand Bernarr: “Here We Are”
Lalah Hathaway: “Uptown”
Ledisi: “Love You Too”
Leon Thomas: “Vibes Don’t Lie” (ganador)
SZA: “Crybaby”
Mejor Actuación de R&B
Chris Brown Featuring Bryson Tiller: “It Depends”
Justin Bieber: “Yukon”
Kehlani: “Folded” (ganador)
Leon Thomas: “Mutt (Live from NPR’s Tiny Desk)”
Summer Walker: “Heart of a Woman”
Autor del Año
Amy Allen (ganador)
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Laura Veltz
Tobias Jesso Jr.
Productor del Año
Blake Mills
Cirkut (ganador)
Dan Auerbach
Dijon
Sounwave
Mejor Ingeniería de Sonido
Best Engineered Album, Non-Classical
Alison Krauss & Union Station: Arcadia
Cam: All Things Light
Japanese Breakfast: For Melancholy Brunettes (& Sad Women)
Pino Palladino & Blake Mills: That Wasn’t a Dream (ganador)
Mejor Disco Alternativo
Bon Iver: SABLE, fABLE
The Cure: Songs of a Lost World (ganador)
Hayley Williams: Ego Death at a Bachelorette Party
Tyler, the Creator: Don’t Tap the Glass
Wet Leg: Moisturizer
Mejor Actuación de Alternativa
Bon Iver: “Everything Is Peaceful Love”
The Cure: “Alone” (ganador)
Hayley Williams: “Parachute”
Turnstile: “Seein’ Stars”
Wet Leg: “Mangetout”
Mejor Disco de Rock
Deftones: Private Music
Haim: I Quit
Linkin Park: From Zero
Turnstile: Never Enough
Yungblud: Idols
Mejor Actuación de Rock
Amyl and the Sniffers: “U Should Not Be Doing That”
Hayley Williams: “Mirtazapine”
Linkin Park: “The Emptiness Machine”
Turnstile: “Never Enough”
Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II: Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)” (ganador)
Mejor Canción de Rock
Hayley Williams: “Glum”
Nine Inch Nails: “As Alive as You Need Me to Be” (ganador)
Sleep Token: “Caramel”
Turnstile: “Never Enough”
Yungblud: “Zombie”
Mejor Grabación Dance pop
Lady Gaga: “Abracadabra” (ganador)
PinkPantheress: “Illegal”
Selena Gomez & Benny Blanco: “Bluest Flame”
Tate McRae: “Just Keep Watching”
Zara Larsson: “Midnight Sun”
Mejor Película
Devo: Devo
Diane Warren: Relentless
John Williams: Music by John Williams (ganador)
Pharrell Williams: Piece by Piece
Raye: Live at the Royal Albert Hall
Mejor Vídeo
Clipse: “So Be It”
Doechii: “Anxiety” (ganador)
OK Go: “Love”
Sabrina Carpenter: “Manchild”
Sade: “Young Lion”
Mejor Canción para Banda Sonora
Elton John & Brandi Carlile “Never Too Late (From the Film Elton John: Never Too Late)”
Huntr/x: “Golden” (ganador)
Jayme Lawson: “Pale, Pale Moon”
Miles Caton: “I Lied to You”
Nine Inch Nails: “As Alive as You Need Me to Be”
Rod Wave: “Sinners”
Mejor Banda Sonora
John Powell: How to Train Your Dragon
John Powell & Stephen Schwartz: Wicked
Kris Bowers: The Wild Robot
Ludwig Göransson: Sinners (ganador)
Theodore Shapiro: Severance: Season 2
Mejor Recopilación de Banda Sonora
Timothée Chalamet: A Complete Unknown
Various Artists: F1® the Album
Various Artists: KPop Demon Hunters
Various Artists: Sinners (ganador)
Various Artists: Wicked
Mejor Disco latino tropical
Alain Pérez: Bingo
Gilberto Santa Rosa: Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
Gloria Estefan: Raíces (ganador)
Grupo Niche – Clásicos 1.0
Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta: Fotografías
Mejor Álbum Mexicana
Bobby Pulido: Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo)
Carín León: Palabra de To’s (Seca) (ganador)
Fuerza Regida & Grupo Frontera: Mala Mía
Grupo Frontera: Y Lo Que Viene
Paola Jara: Sin Rodeos
Mejor Disco Latino de Rock
Aterciopelados: Genes Rebeldes
Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical: Astropical
Ca7riel & Paco Amoroso: Papota (ganador)
Fito Páez: Novela
Los Wizzards: Algorhythm
Mejor Disco Latino de Pop
Alejandro Sanz: ¿Y Ahora Qué?
Andrés Cepeda: Bogotá (Deluxe)
Karol G: Tropicoqueta
Natalia Lafourcade: Cancionera (ganadora)
Rauw Alejandro: Cosa Nuestra
Mejor Remix
The Chemical Brothers & Chris Lake: “Galvanize (Chris Lake Remix)”
Huntr/x & David Guetta: “Golden (David Guetta Rem/x)”
Lady Gaga & Gesaffelstein: “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” (ganador)
Mariah Carey & Kaytranada: “Don’t Forget About Us (Kaytranada Remix)”
Soul II Soul: “A Dreams a Dream (Ron Trent Refix)”
Mejor Disco de Electrónica
FKA twigs: Eusexua (ganador)
Fred Again..: Ten Days
PinkPantheress: Fancy That
Rüfüs Du Sol: Inhale / Exhale
Skrillex: F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3
Mejor Grabación Electrónica
Disclosure & Anderson .Paak: “No Cap”
Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax: “Victory Lap”
Kaytranada: “Space Invader”
Skrillex: “Voltage”
Tame Impala: “End of Summer” (ganador)
Mejor Dúo de Pop
Cynthia Erivo & Ariana Grande: “Defying Gravity” (ganadoras)
Huntr/x: “Golden”
Katseye: “Gabriela”
Rosé & Bruno Mars: “Apt.”
SZA With Kendrick Lamar: “30 for 30”
Mejor Álbum de Reggae
Jesse Royal: No Place Like Home
Keznamdi: Blxxd & Fyah (ganador)
Lila Iké: Treasure Self Love
Mortimer: From Within
Vybz Kartel: Heart & Soul
Mejor Disco de Música Global
Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar: Chapter III: We Return to Light
Burna Boy: No Sign of Weakness
Caetano Veloso & Maria Bethânia: Caetano e Bethânia Ao Vivo (ganadores)
Shakti: Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)
Siddhant Bhatia: Sounds of Kumbha
Youssou N’Dour – Éclairer le monde: Light the World
Mejor Actuación de Música Africana
Ayra Starr & Wizkid: “Gimme Dat”
Burna Boy: “Love”
Davido Featuring Omah Lay: “With You”
Eddy Kenzo & Mehran Matin: “Hope & Love”
Tyla: “Push 2 Start” (ganador)
Mejor Actuación de Música Global
Angélique Kidjo: “Jerusalema”
Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar: “Daybreak”
Bad Bunny: “Eoo” (ganador)
Ciro Hurtado: “Cantando en el Camino”
Shakti: “Shrini’s Dream (Live)”
Yeisy Rojas: “Inmigrante y Que?”
Mejor Disco de Pop Tradicional
Barbra Streisand: The Secret of Life: Partners, Volume 2
Elton John & Brandi Carlile: Who Believes in Angels?
Jennifer Hudson: The Gift of Love
Lady Gaga: Harlequin
Laila Biali: Wintersongs
Laufey: A Matter of Time (ganadora)
Mejor Disco Americana
Jesse Welles: Middle
Jon Batiste: Big Money (ganador)
Larkin Poe: Bloom
Molly Tuttle: So Long Little Miss Sunshine
Willie Nelson: Last Leaf on the Tree
Mejor Actuación de Americana
Jesse Welles: “Horses”
Maggie Rose & Grace Potter: “Poison in My Well”
Mavis Staples: “Godspeed” (ganadora)
Molly Tuttle: “That’s Gonna Leave a Mark”
Sierra Hull: “Boom”
Mejor Disco Histórico
Doc Pomus: You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos
Joni Mitchell: Joni Mitchell Archives, Vol. 4: The Asylum Years (1976-1980) (ganadora)
Nick Drake: The Making of Five Leaves Left
Various Artists: Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41)
Various Artists: Super Disco Pirata – De Tepito Para el Mundo 1965-1980 (Analog Africa No.39).
Mejores Notas en un Álbum
Amanda Ekery: Árabe
Buck Owens and His Buckaroos: Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974
Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates & Dave Holland: After the Last Sky
Miles Davis: Miles ’55: The Prestige Recordings (ganadora)
Sly and the Family Stone: The First Family: Live at the Winchester Cathedral 1967
Wilco: A Ghost Is Born (Expanded Edition)
Mejor Portada
Bad Bunny: Debí Tirar Más Fotos
Djo: The Crux
Perfume Genius: Glory
Tyler, the Creator: Chromakopia (ganador)
Wet Leg: Moisturizer
Mejor Caja
Bruce Springsteen: Tracks II: The Lost Albums (ganador)
Duran Duran: Danse Macabre: De Luxe
Mac Miller: Balloonerism
Mac Miller: The Spins (Picture Disc Vinyl)
OK Go: And the Adjacent Possible
Tsunami: Loud Is As
Various Artists: Sequoia
Mejor Actuación Metal
Dream Theater: “Night Terror”
Ghost: “Lachryma”
Sleep Token: “Emergence”
Spiritbox: “Soft Spine”
Turnstile: “Birds” (ganador)